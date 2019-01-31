留言罵「幹XX公視」得獎了！網友笑翻：別這麼公正啦

記者許逸群／台北報導

絕對是公平、公正、公開的抽獎無誤！公視台語台粉絲團日前舉辦抽獎活動，沒想到隨機抽取的三人名單中，其中一人明顯是「反對黨」，留言內容開頭就是三字經，不只有一連串的髒話，且分享到討論政治話題的社團，沒想到，他（她）竟然中獎了！

▲公視台語台小編抽獎。（圖／翻攝公視台語台粉絲團）

公視台語台粉絲團於29日舉辦過年活動，只要選擇「哪位才是真的鄭運鵬」加上分享，就有機會抽到委員鄭運鵬的桌曆。粉絲團今（31日）公布三位獲獎名單，沒想到其中一位得獎者的分享留言全都是髒字，「幹XX公視！幹X公視，拿人民納稅的錢，不知道自愛，幹XXX的，替民進黨宣傳！這種爛權公視，關掉它！」

得獎名單與其留言內容公布後立刻引起網友熱議，粉絲團小編還留言「等等等等，第一個跟第三個都沒人恭喜嗎？」、「第一位跟第三位已經告訴我聯絡方式了，謝謝兩位的神速」，甚至還用調皮的口吻跟網友互動，「是不是沒想到引發這麼大的迴～響？」逗得網友們瘋狂洗版。

經過四個小時後，該則貼文至今已超過3600人分享、1萬人按讚，留言數甚至超過2000則。有網友留言說，「不要這麼公正啦」、「絕對公正客觀不偏頗」，也有人開玩笑表示，可能是小編想釣出那個人的個資「再來吉」。