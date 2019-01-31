ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

留言罵「幹XX公視」得獎了！網友笑翻：別這麼公正啦

記者許逸群／台北報導

絕對是公平、公正、公開的抽獎無誤！公視台語台粉絲團日前舉辦抽獎活動，沒想到隨機抽取的三人名單中，其中一人明顯是「反對黨」，留言內容開頭就是三字經，不只有一連串的髒話，且分享到討論政治話題的社團，沒想到，他（她）竟然中獎了！

▲公視台語台小編抽獎。（圖／翻攝公視台語台粉絲團）

▲公視台語台小編抽獎。（圖／翻攝公視台語台粉絲團）

公視台語台粉絲團於29日舉辦過年活動，只要選擇「哪位才是真的鄭運鵬」加上分享，就有機會抽到委員鄭運鵬的桌曆。粉絲團今（31日）公布三位獲獎名單，沒想到其中一位得獎者的分享留言全都是髒字，「幹XX公視！幹X公視，拿人民納稅的錢，不知道自愛，幹XXX的，替民進黨宣傳！這種爛權公視，關掉它！」

得獎名單與其留言內容公布後立刻引起網友熱議，粉絲團小編還留言「等等等等，第一個跟第三個都沒人恭喜嗎？」、「第一位跟第三位已經告訴我聯絡方式了，謝謝兩位的神速」，甚至還用調皮的口吻跟網友互動，「是不是沒想到引發這麼大的迴～響？」逗得網友們瘋狂洗版。

經過四個小時後，該則貼文至今已超過3600人分享、1萬人按讚，留言數甚至超過2000則。有網友留言說，「不要這麼公正啦」、「絕對公正客觀不偏頗」，也有人開玩笑表示，可能是小編想釣出那個人的個資「再來吉」。

Selina「約會照流出」爆新戀情！　 緊靠神秘男身邊「冒貼心舉動」甜炸

推薦閱讀

獨家／謊稱《綜藝玩很大》員工　連續詐騙「跟團費」

踢館太兇⋯蕭敬騰：他不會放過你　林孟辰超狂Fly out回敬

吳宗憲怒譙肉圓哥　護航7動手民眾：敢重判試看看！

蔡淑臻深V露美胸　一旁李沛旭脫外套⋯瞬間成全場焦點

曾國城犯「麻將禁忌」　打1圈輸3萬：把把都跟我有關

不滿去蔣化！文化部長鄭麗君「遭資深藝人」呼巴掌

羅志祥「賣米賣菜賣冬瓜」　全場傻眼⋯Gail竟然聽懂了

《玩很大》偏心KID道歉　吳宗憲「老兵欺負新兵」

全台最正護理師「黑歷史照」曝光　網驚：台妹變仙女！

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

林志玲驚爆「復合言承旭」16年塵埃落定　2人同步回應了！

I罩杯女模張語昕結婚了！　「交往3個月」閃嫁DJ男友：這輩子就他了

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

馬國畢負債5000萬翻身！　「1年連開4家店」變餐飲大亨…7個月狂賺300萬

張語昕結婚1個月：最後一次叫老公！　網瘋猜有孕…本人現身回應了

19歲男肛門卡「12cm按摩棒」：女朋友塞的　半夜急call阿公來救

VOLVO國道爆頭…「護車神柱」救他一命！　警看傻讚嘆：這狀況一般是被收屍

孫安佐狂接4業配「不到1週賺40萬」！　業界人士曝內幕：真的罕見

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

公視, 公視台語台, 公視小編

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 隔3年回歸戲劇！　李瑞鎮一夕間失去妻兒：看過最多血的劇
  2. 比賽輸了就回台中　張孟權：《聲林》是我最後一次機會
  3. 獨家／《外鄉女》徐麗雯懷孕了！比基尼辣照「喜曬5月孕肚」
  4. Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」　《初戀》男主角聲援：妳是驕傲！
  5. 百億身家竟遭追債！　熊黛林憶「菲傭轉變」驚覺被設局了
  6. 「美豔小三→種菜女神」　陳庭妮跳出舒適圈：瘋狂挑戰自己
  7. 隋棠吃尾牙遲到「原因藏母愛」！　露背裝一轉身…全場驚嘆
  8. 留言罵「幹XX公視」得獎了！網友笑翻：別這麼公正啦
  9. 張鳳書日本泡湯　衣服一脫「察覺有粉絲」瞬間逃回房間
  10. 黃旼炫「名品腹肌消失」：有需要的話，我再重新打造！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366