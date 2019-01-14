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吳宗憲怒譙肉圓哥　護航7動手民眾：敢重判試看看！

記者許逸群／台北報導

「肉圓哥」事件引起全台熱議，藝人吳宗憲今（14日）錄中天《小明星大跟班》受訪表示，「氣瘋了！真的要開扁他，打一打就知道什麼叫做痛。」至於有7位民眾動手毆打肉圓哥，可能會有後續法律問題，吳宗憲則認為法律不外乎情理法，勢必會輕判，「罰款就OVER了」。

▲吳宗憲。（圖／記者許逸群攝）

▲吳宗憲怒罵「肉圓哥」社會殘渣。（圖／記者許逸群攝）

吳宗憲怒罵肉圓哥，「連你的家人都沒辦法好好對待，這樣的男人是社會上的殘渣，在社會上沒有用處。」不過他也提到，這樣的現象有可能是反映出社會上的問題，「可能（肉圓哥）是因為人生不順暢，希望他自己心裡面可以好好地潛沉一下，不要再傷害自己的孩子。」

北市蘆洲42歲林姓男子因「肉圓沒加辣」對妻兒施暴引起公憤，甚至有7位民眾到其住宅處堵人並毆打林男，被稱為鄉民的正義，但也可能因此有後續法律問題。吳宗憲先是開玩笑地說「7位好兄弟，撤，躲起來」，隨後則表示，法律應會輕判，最多僅是罰款，甚至撂話「敢重判試看看」，隨後也自嘲「但不能罰到50萬喔」。

另外，有網友自製辣椒拿去給嘲諷肉圓哥，吳宗憲則說：「帶了辣椒，給他看就好，還是打，不要給他！我吃飯的時候無辣不成食，看著辣椒潑在地上心都碎了。」

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肉圓, 肉圓哥, 吳宗憲

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