獨家／謊稱《綜藝玩很大》員工　連續詐騙「跟團費」

記者許逸群／台北報導

外景節目《綜藝玩很大》開播4年多來累積眾多忠實粉絲，近來卻接連發生有人「謊稱員工」向粉絲詐騙的事件。知情人士透露，有人冒稱自己是節目工作人員，跟粉絲透露可以「繳團費」跟隨節目錄製，已有民眾受騙繳交1萬多元的機票錢，但對方隨即不見人影，目前已報案處理。

▲《玩很大》的核心人物吳宗憲、Kid與小鬼。（圖／記者季相儒提供）

有人冒稱自己是《綜藝玩很大》與《飢餓遊戲》的工作人員，利用粉絲想追星的心態，謊稱可以繳費報名，跟著節目一同到各地錄影。半年前已有一名民眾向官方透露此事，雖因沒空跟團而放棄，不過卻被以朋友的名義借錢，這才驚覺遭到有問題，但當時並未報案。

▲有人冒稱《玩很大》員工詐騙粉絲。（圖／ETtoday讀者提供）

沒想到，近期又有民眾報案指控，給了一名號稱《玩很大》員工的人1萬多元的跟團機票費，但對方同樣收到錢之後就消失。受害者表示，因看到對方臉書有與藝人的合照便不疑有他。經對比過後，證實這位「假員工」與先前的事件為同一人，受害者已報案處理，也呼籲大家多加留意。

知情人士透露，該名慣犯的手法都是先跟粉絲當朋友，一開始都會展現得很大方，例如說吃飯或出去玩都會幫忙付錢。換取信任之後，最後才用一些理由說要求被害人先付錢，付了之後就封鎖被害人，隨即神隱。