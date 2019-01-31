全台最正護理師「黑歷史照」曝光　網驚：台妹變仙女！

記者許逸群／台北報導

曾被譽為「全台最正護理師」的簡拉娜，擁有一頭短髮與清麗可人的外型，為跟上日前颳起的10年對比照旋風，她也自揭戴牙套整牙前的黑歷史，宛如醜小鴨變天鵝的過程，讓網友大呼「根本不同人」、「台妹變仙女」，各種留言讓她哭笑不得，「我真的沒有整型、只有整牙而已！」

▲▼簡拉娜被網友譽為「全台最正護理師」。（圖／傳遞娛樂提供）

簡拉娜透露，會戴牙套是因為過去剛開始接觸外拍時，曾被攝影師詢問有沒有想要矯正小暴牙，加上她對於外表十分沒自信，也因為暴牙不敢露齒笑，所以畢業後投入職場工作後，她開始存錢戴牙套。她回想起戴牙套的過程：「還真的有點辛苦，除了費用不便宜約花台幣十五萬，要承受的痛也是無可避免。」

▲▼簡拉娜戴牙套前舊照曝光。（圖／傳遞娛樂提供）

她因為口腔內空間不夠，所以前後拔了四顆臼齒、三顆智齒，醫生才能把牙齒往後移，上排牙齒也打了四支骨釘，「那時候真的腫得很像章魚嘴！」戴了3年的牙套後，她不僅五官變精緻，氣質也有所改變，「除了戴牙套，人的內在也會隨著時間的歷練、心境上的成熟度。

▲▼簡拉娜戴牙套時期的照片。（圖／傳遞娛樂提供）

簡拉娜被朋友稱醜小鴨變天鵝，更有朋友會開玩笑跟她說：「妳以前男朋友絕對不是看上妳的外表，對妳絕對是真心的！」此外，簡拉娜陸續上了幾次表特版，還曾有鄉民都說她長得很像周渝民（仔仔），對她來說也是一種光榮跟讚美。

▲簡拉娜被親友稱「醜小鴨變天鵝」。（圖／傳遞娛樂提供）

簡拉娜於去年十月發行《9125 days about me同名寫真書》，獨樹一格走文青風有別於市場上的寫真女星，除了銷售創佳績，更成功塑造「文青女神」形象，擄獲一票死忠粉絲追隨，舉辦實體活動場場爆滿，成為不以身材取勝，逆向操作成功的新生代清新系文青女神。

▲簡拉娜去年底甫推出寫真書。（圖／傳遞娛樂提供）