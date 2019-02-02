孫其君爆談判分手　郭雪芙直接飛美找人！

圖文／鏡週刊

1月29日，本刊揭露孫其君都還沒跟女友分手，就已經有了郭雪芙家的門禁卡，在她家睡了兩夜。至今孫其君依舊保持沉默，沒有對外回應。

▲之前孫其君的貼文就很有鬼，明明就是劇組演員一起合照，但他特別在郭雪芙的頭上放了愛心。



期間孫其君和郭雪芙不但穿著格子情侶裝黏進黏出；而且孫其君還稱職充當郭雪芙的司機，貼身載進載出。

▲除了愛秀肌，孫其君也展示過自己的內褲照，而且強調大鵰包沒有作假。

▲孫其君的樣貌陽光，而且之前留美，很會撩妹，會對周遭的女生放電。

▲孫其君曾跟林舒語合作《我的自由年代》進而交往，不過林舒語如今已經嫁作人婦。



令人傻眼的是，1月29日本刊報導一出，郭雪芙還透過經紀人否認跟孫其君的關係，強調自己並非小三，而且還「錯愕」「撇戀」孫其君，並表示只是朋友。

▲郭雪芙之前情史都沒啥結果，沒想到2019年才要過農曆新年就被爆無知淪為「小三」。

▲之前Dream Gils只有相對最沒聲勢的宋米秦（中）已經結婚，不合的李毓芬（左）跟郭雪芙（右）都還在情海中浮沉。

因此極有可能郭雪芙在毫無所悉的狀況之下，拍攝《我們不能是朋友》後開始跟孫其君交往，也讓自己成了貨真價實的第三者。事後郭雪芙還透過經紀人表示，並不知道孫其君有女友，朋友不會過問彼此的私生活。





▲孫其君常跟郭雪芙合照，兩人在戲中演情侶沒想到卻真愛不殺青。

雖然獲知孫其君當時已有女友，郭雪芙還是決定2月和袁艾菲等人一起赴美找孫其君遊玩。至於有渣味的孫其君，事發後至今一直保持沈默，完全沒有任何 回應，經紀人表示，他還是會按照行程赴美探視家人，而且一待就會超過半個月。

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