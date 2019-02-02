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專訪／Ella戀愛過程公開！解孵「還沒交往就提行李住她家」

記者林映妤／專訪

Ella（陳嘉樺）今年聯手張軒睿帶來歡樂賀歲片《大三元》，片中姊弟戀談得火熱，戲外她與老公賴斯翔的戀愛過程卻比電影更戲劇化！Ella接受《ETtoday》專訪，透露當初2人相識好幾年都沒來電，某個moment的觸碰突然觸電，最後老公展開追求攻勢，還沒交往就提著行李住進她家！

▲▼《大三元》ELLA陳嘉樺專訪。（圖／記者張一中攝）

▲Ella賣力宣傳《大三元》，講起戀愛故事超生動。（圖／記者張一中攝）

Ella與賴斯翔透過朋友認識3、4年，一直都不熟，她在美遊學時常問對方英文，因為性格開朗愛瞎鬧，還一天到晚和賴斯翔互傳擠乳溝、洗完澡曬肌肉的照片，「但都是朋友之間愛開玩笑，直到有一天我們在Hebe家看一個朋友的蜜月影片，我們就天、雷、勾、動、地、火！我倆觸電了，那時我們坐在一塊，大腿不小心碰在一起，那一刻我們都有感覺！」

Ella當下沒多想，隔一天賴斯翔卻主動傳訊息問她「在幹嘛？」，「我們平常根本不會多傳訊息，因為沒很熟，是朋友的朋友，他是每次都來我們家蹭飯吃，在旁邊都不講話那種人！可是他卻問我在、幹、嘛？我跟你說，『在幹嘛』這3個字有多曖昧？這3個字下面的括號就是『我想你』！」

「我就嗅到了something different～so，我就說『我在家沒事啊，怎麼了？』他說，『我們在唱歌欸你要不要來？』我想說，邀我唱歌？我跟你有熟成這樣嗎？而且那個局都是他同事，沒有我認識的人。」

Ella拉著臉，「但我跟你講，這是什麼？臉皮！我臉皮夠厚，所以談感情不要太ㄍㄧㄥ、太矜持，太做作就會錯失掉機會！好在我臉皮夠厚我就赴約，欸？那我們後來就每天約會，想盡辦法、各種名目！」她更加碼爆料，老公在唱完歌當天送她回家，還來個溫馨的愛的抱抱，曖昧開始滋長。

▲▼《大三元》ELLA陳嘉樺專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼Ella自爆和老公還沒交往先同居。（圖／記者張一中攝）

▲▼《大三元》ELLA陳嘉樺專訪。（圖／記者張一中攝）

接著Ella也開始邀賴斯翔出去，賴斯翔也會到Ella家吃飯，「但我都笑他是灰姑娘，很早要回家，因為他是上班族，12點就一定要睡覺。結果一個禮拜後，他來我家居然多了一包行李！從此以後就離不開了～！」

重點是2人當時還沒交往，後來Ella忍不住問：「我們現在到底什麼關係啊？」賴斯翔才回：「不是交往嗎？」但雙方沒有說交往的「儀式」，讓Ella耿耿於懷，賴斯翔這才說：「那你可以跟我在一起嗎？」故事講完Ella在沙發上直打滾：「好害羞喔！」笑翻全場。

Ella、賴斯翔感情恩愛眾所皆知，老婆受訪，老公在後面邊看邊笑，連Ella都忍不住說：「我們很常躺在沙發上看彼此看到睡著，真的覺得好噁，可是我們就是這麼噁，又這麼幸福內～！」她坦言，老公給她家的感覺，「這就是我會想嫁給他的原因吧！」

《大三元》2月1日上映。

▲▼《大三元》ELLA陳嘉樺專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼解接受訪，解孵一旁默默守護。（圖／記者張一中攝）

▲▼《大三元》ELLA陳嘉樺專訪賴斯翔在旁陪伴。（圖／記者張一中攝）

哈士奇尊嚴盡失　被小狗當坐墊無奈眼神死

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關鍵字

ELLA, 陳嘉樺, 賴解孵, 大三元, 賴斯翔

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