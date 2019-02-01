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「蠻牛太太」悲慘童年！被繼母「關狗籠1年」　同學霸凌譏：肥豬

記者李玟儀／綜合報導

還記得「蠻牛太太」嗎？女星蔡湘宜拍過60幾支廣告，其中「蠻牛」系列搭配洗腦台詞「你累了嗎」，讓她成為家喻戶曉的廣告明星。在廣告中，她總是展現強勢的一面，但在現實生活中，從小就是受虐兒。

▲蔡湘宜在廣告中令人印象深刻。（圖／翻攝自蔡湘宜臉書、YouTube）

▲蔡湘宜在廣告中令人印象深刻。（圖／翻攝自蔡湘宜臉書、YouTube）

蔡湘宜說，父親因為是養子的關係，從小被上一輩灌輸錯誤的家庭觀念，連帶影響到後來的生活。她記憶中，從小被大15歲、同父異母的姊姊拿鐵桿充當藤條打，又被繼母關在狗籠中，她說對方最初是趕她出去，後來演變成關狗籠，時至至今日仍想不明白繼母為什麼這麼討厭自己。

被趕出去的蔡湘宜不敢亂跑，就蹲在附近河堤的草叢，遠遠的看哥哥、爸爸回家沒，她一心等著家人來找，堅持家人不找就不回家，長大後探究為什麼當時會有那種堅持，她說不是敢不敢回家的問題，而是內心期待家人意識到她的存在，她哽咽地說：「我沒有存在感，我要你找到我，我在這個家不存在！」

▲▼蔡湘宜想起童年悲慘，忍不住哽咽。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲蔡湘宜想起童年悲慘，忍不住哽咽。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

過去蔡湘宜接受週刊專訪時也曾說過，這種被關在狗籠的日子長達一年，後來因為小媽學畫畫需要助理，國小4年級的蔡湘宜終於擺脫狗籠，整天幫忙搬道具、接送對方上下課，之後小媽被迫與爸爸分開回娘家，她才徹底擺脫受虐生活。

▲蔡湘宜小時候是受虐兒。（圖／翻攝自蔡湘宜臉書）

現在身材圓潤的蔡湘宜說，其實小時候不胖，可能因為心理因素，用吃來保護自己，才逐漸變胖，現在的她156公分、77公斤，常被小朋友叫「肥豬」，第一次戀愛時還被男同學嘲笑，「妳長這副德性，是哪個男人眼睛糊到看上妳」，說這句話的同學幾年後成為偶像，2人偶然在同一檔戲相遇，她告訴對方因為這句話傷心了一整年，但對方卻已經不記得，當時她忽然醒悟「傷害妳的人永遠是自己，不記仇就沒有痛苦」。

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