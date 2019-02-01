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Selina破冰阿中鬆口「新關係」！首曝2年心聲「離婚後不敢面對」

娛樂中心／綜合報導

女星Selina在2016年宣布結束和張承中（阿中）的5年婚姻，2人的感情雖然沒有走到盡頭，但分開後仍彼此祝福，並沒有因為離婚而撕破臉。近來她和爸爸、妹妹參加陸綜《女兒們的戀愛》，看來是準備好尋找新戀情，這時候再被問起前夫，她透露兩人的關係比過去自然了許多。

▲阿中稱Selina傷癒「神主牌」　首談離婚：不怪我怪誰（圖／翻攝自Selina臉書）

▲Selina認為現在已經能夠自然地面對張承中了。（圖／翻攝自Selina臉書）

S.H.E在2018年與華研約滿後，各自成立新公司，期間和前東家的協商，3人交給阿中幫忙處理，據《自由時報》報導，Hebe、Ella堅持要付律師費，但Selina卻對阿中開玩笑：「不能跟我收錢。」強調因為2人關係不同，她的部分絕對不能收。

離婚後還能開玩笑，從這當中不難看出，Selina和阿中之間的關係經過時間的淬鍊，更加昇華了一個層次。Selina說這幾年來很開心看到阿中的變化，「現在彼此的關係更接近我們當初分開的目的。」她坦言曾經很想和阿中有很自然的互動，那時候的自己卻做不到，不知道該如何面對，「現在真的可以了，他也覺得我能夠敞開心面對他。」

▲Selina與張承中現在關係更像兄妹。（圖／翻攝自Selina臉書）

既然相處更自然了，那麼有可能再復合嗎？Selina不假思索地說：「不會。」她認為雙方相處像沒有血緣的兄妹，能夠維持現狀已經足夠，「他一直很保護我，我很感謝。」

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關鍵字

Selina, 任家萱, 張承中, 阿中

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