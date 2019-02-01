為演乞丐...林依晨親身「台北車站行乞」　3原因網推：難怪會紅！

記者李玟儀／綜合報導

林依晨以偶像劇兩度奪下金鐘獎視后，讓獎座不再侷限於傳統電視劇，她也靠自身努力證明，即便是演偶像劇，只要肯下工夫，觀眾、評審都看得見。林依晨是著名的拼命三郎，曾創下3天只睡50分鐘的紀錄，這次在《小女花不棄》中，為了詮釋乞丐，更直接跑到台北車站附近親身體驗，敬業程度讓人敬佩。

▲林依晨為了演好乞丐《花不棄》，刻意事前到台北車站附近濕地體驗。（圖／翻攝自微博）

林依晨的古裝劇作品《小女花不棄》正在大陸播出中，在播出短短6天裡突破百萬流量，刷新個人在2018年《老男孩》9天破百萬的紀錄。她在戲裡飾演乞丐，蓬頭垢面、隨時能在地上趴著躺著，毫無形象的大口喝酒吃肉也不是問題，其實這要歸功於事前的準備工作。

在媒體的微信群訪中，林依晨被問到「如何揣摩乞丐的角色」時透露：「我有去台北車站附近的溼地扮演乞丐。」她把全身都包起來，盡可能能弄髒的地方都弄髒，藉此去感受和平時不一樣的生活。她說，一般人都會不自覺用衣著來判斷一個人，進而選擇靠近或遠離，這部分是她在揣摩乞丐時感觸最深的部分。

▲張彬彬、林依晨在《小女花不棄》飾演差11歲的CP。（圖／翻攝自微博／小女花不棄）

為了詮釋一個角色，就把自己變成那個樣子，這是林依晨的事前作業，但她下的功夫遠不僅如此，導演瞿友寧過去在《台灣啟示錄》的訪談中也曾提過，「她的劇本永遠都是比別人更豐富的。」上面有畫了很多線、做了很多筆記，對於每一個細節都很講究，並且深刻了解，導演說：「每一個口氣，她其實都做得很精準到位。」

在拍攝期間林依晨也不輕易放過自己，過去她曾為了拍戲，6天6夜沒有休息，也曾經在3天裡只睡50分鐘，但作品獲得好評的同時，卻賠上自己的健康。現在的她，工作與生活並重，有喜歡的劇本就拍，但不會刻意為了流量去增加拍戲量。

▲林依晨近年來希望工作與生活並重。（圖／周子娛樂提供）

在她的認知裡，一個好的演員不能只是一股腦地拍戲，而是應該走進生活當中，「我沒有真正去生活，很難累積出角色的深度和廣度，拍戲就是一段生活的沉澱的結果，我不急。」對她而言，有好的角色就欣然迎接，沒有就好好享受生活，怎麼樣其實都不吃虧。

然而目前影視圈變化速度之快，兩三天就可能改朝換代，她說就是因為太快，才更要按照自己的速度走，「畢竟人主要還是要跟自己相處一輩子，你自己舒服了，不慌不忙不亂，才有可能走得長久穩健。」