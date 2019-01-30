網傳《跑男7》回歸成員！「第一集來賓名單」曝光　粉絲：這會爆

記者李玟儀／綜合報導

大陸綜藝節目《奔跑吧》（跑男，舊稱：奔跑吧兄弟）受到許多觀眾喜愛，開播至今每年都會至少推出一季，隨著2019年開春，粉絲引頸期盼新一季節目的到來。近來微博上頻傳第7季第1期的拍攝時間及嘉賓人選，名單讓人耳目一新。

▲《跑男》邁入第7季。（圖／翻攝自微博）

《跑男》每一季開拍前最受網友關注的，莫過於固定班底名單會不會有變動，第5季因為Angelababy生子的關係，曾加入迪麗熱巴一起奔跑，不過第6季又回歸到原班人員，也就是鄧超、李晨、陳赫、鄭愷、王祖藍、Angelababy及鹿晗。

但在2018年卻頻傳李晨因為未婚妻范冰冰的逃漏稅事件，受到影響可能會「下車」，不過近來微博上卻有熟悉娛樂圈的人士爆料，本季將會原班人馬回歸，甚至第一期的錄製時間也在網友間的對話中露餡，在幾周前有網友透露被選中錄製《跑男》，也有對話截圖中顯示年後節目會進行拍攝。

▲▼有網友透露被選中參與《跑男》錄製，下圖為爆料指出第1集的嘉賓名單。（圖／翻攝自微博）

此外，觀眾最關心的嘉賓名單，有娛樂圈人士指出第一期的來賓有金晨、白宇及楊超越，金晨演過不少電視劇，包括《無心法師》、《女醫明妃傳》、《大江大河》等，2016年曾與鄧倫被拍到甜蜜互動，1年後告終。

▲白宇。（圖／翻攝自白宇微博）

白宇則是90後的實力派演員，曾演過《微微一笑很傾城》、《忽而今夏》，去年的《鎮魂》讓他人氣更上一層樓，也是很多觀眾期待出演《跑男》的演員之一。至於楊超越更不用說，從《創造101》參賽到出道一直都是話題人物，不管大小事都會登上熱搜。若爆料屬實，3位來賓的超人氣，想必會讓第一集成功創造話題。

▲金晨、楊超越。（圖／翻攝自金晨、楊超越微博）