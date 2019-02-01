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隋棠爆氣：下三濫！揪心曝「童年詭異行徑」　痛斥噁男猥褻4女童

記者李玟儀／綜合報導

近來兒童受虐憾事頻傳，日前又一起某連鎖幼兒園英文老師對4女童伸狼爪，趁著午休時間蓋棉被做出撫胸、磨蹭下體等惡行，讓全台民眾集體暴怒。女星隋棠身為3個孩子的母親，對相關新聞感同身受，並舉自身經歷為例子，在無法及時改善大環境前，多留意自家孩子發出的求救訊號。

▲▼隋棠痛斥涉案男大生。（圖／翻攝自隋棠臉書、記者吳奕靖翻攝）

▲隋棠痛斥涉案男大生。（圖／翻攝自隋棠臉書、記者吳奕靖翻攝）

隋棠說，只要有虐童、猥褻小孩等案件被揭發，媽媽就會提起隋棠幼兒園時期的「不尋常舉動」。那時候隋棠剛進一間幼兒園就讀，每次放學回家後都很正常，但只要時間逼近就寢，她就會開始想辦法找東西玩拖延時間，很怕睡覺後再醒來就要去學校了。

不僅如此，媽媽觀察到隋棠每天早上，只要被放上爸爸的機車，即使車已經發動騎行，她也會拼命想要掙脫，這些不尋常的舉動，讓隋棠媽媽起了疑心，不過當年還沒有監視器，家長無法確切知道孩子是不是在幼兒園發生什麼事，爸媽在觀察了3天後，為了安全果斷辦理退學。

▲▼隋棠痛斥涉案男大生。（圖／翻攝自隋棠臉書、記者吳奕靖翻攝）

▲隋棠痛斥涉案男大生。（圖／翻攝自隋棠臉書）

如今從媽媽口中聽到這些往事，隋棠沒有說當年發生了什麼，或許因為年紀太小，已經記不得，但她提醒所有家長：「真的要細心留意小小孩發出的求救訊號，她們的反應最真實直接了。」盼望在社會能夠有效防堵憾事發生前，能夠從自身先做起，多留心任何蛛絲馬跡，一起守護孩子們的純真童年。

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