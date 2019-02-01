過年必看！「5面相偏財運旺」　這一種人最容易突然發財

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農曆新年將至，不少民眾會趁新春試試手氣，不過想中獎或多或少還是得靠運氣，究竟什麼面相的人比較有偏財運呢？命理專家小孟分析5種面相特徵，看好這5類人的中獎運。

▲偏財運最佳的5種面相。（示意圖／記者李佳蓉攝）

據《三立新聞》報導，小孟老師指出，「圓型臉」、「小眼睛」、「長眉」、「蒜頭鼻」以及「大嘴配耳垂」是比較容易中獎的面相。「圓型臉」的人因為形狀象徵銅錢，靈感多有助中獎。小眼睛的人具有判斷力，擅長分析投資組合。

眉型長的人有毅力，不會因為一次失敗就放棄，自然靠近財神的機會就多一點。而「蒜頭鼻」鼻型圓潤，容易偏財運大發，突然就發財了。最後一種大嘴配上耳垂，台灣俗諺「闊嘴吃四方」，加上耳垂象徵有福報，也是容易財運滾滾的面相之一。

不過小賭怡情，買彩券小試身手無妨，切記不要就此沉迷其中，腳踏實地獲取正財才是長久之道。

▲巨蟹座跟獅子座今年的正財運相當旺。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

另外30日ETtoday新聞雲節目《雲端要有錢》中，星星教授安格斯也分享了那些星座今年在財運、桃花運等方面有不錯表現。其中正財運最旺的有巨蟹座、獅子座，偏財運最旺的有射手座、水瓶座。而正桃花雙魚座、獅子座、巨蟹座最旺，但有3個星座要特別留意，摩羯座、雙子座及金牛座要多小心職場及財務危機。