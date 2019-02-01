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片商砸3100萬誘「波神」裸上身！　葉子楣「死不露3點」爆內幕

娛樂中心／綜合報導

香港豔星葉子楣因擁有36F傲人上圍和20吋螞蟻腰，再加上拍過知名三級片《玉蒲團之偷情寶鑑》，被封為「波霸始祖」，息影淡出演藝圈多年，近日因為交往26年的醫生男友過世，再度受到世人關注。過去她有過不少大尺度的演出，卻始終堅持三點不露，這份堅持是有原因的。

葉子楣擁有38H的傲人上圍，且體態極為纖細是波霸女星始祖。（圖／取自網路）

▲葉子楣身材傲人。（圖／取自網路）

葉子楣身為「波神」在當年三級片盛行的年代，自然吸引不少片商捧著大筆鈔票上門，據《中國時報》報導，曾有片商開出港幣800萬（約新台幣3100萬）要她裸露上半身，但遭到拒絕。

外傳葉子楣婉拒的原因，一是她胸部上有疤痕，但香港三級片一哥曹查理卻爆料，她的胸部是假的，至於這兩項傳聞是真是假，沒有人出面證實過，但葉子楣雖然以性感形象走紅，卻堅持三點不露，是因為一個原則，那就是要留給未來的丈夫。

▲葉子楣被封為「波霸始祖」，自從與呂錫照交往後便逐漸淡出娛樂圈。（圖／CFP）

葉子楣現年53歲，曾因豐滿上圍成為「一代波霸」，曾經紅極一時的她，自從和呂錫照熱戀後，便漸漸淡出演藝圈，回歸平淡生活，如今的她雖然少了以往的性感氣息，但過去被拍到約會畫面，臉上總是充滿幸福笑容，看得出與男友交往期間，2人感情十分穩定甜蜜。

2人交往多年，葉子楣過去曾坦言，曾有想結婚的衝動，只是拖久了，現在和男友膩在一起反而有點悶，笑稱「大家各有自己空間，會舒服些。」沒想到，如今男方突傳出離世噩耗，她頓失老伴，對她而言勢必是重大打擊。

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