《飢餓》請到「本土劇超大咖男神」　網看大合照驚：哇，稀客！

記者李玟儀／綜合報導

綜藝《飢餓遊戲》由孫協志、王仁甫、許孟哲主持，開播至今邀請過許多知名藝人上節目，包括徐乃麟、曾國城、利菁、三上悠亞等，日前邀請罕見出演外景節目的「班長」庹宗華，讓網友興奮不已，最近一次錄影又來了一位「一哥」等級大咖，網友留言一片驚嘆號海，可見有多驚訝。

▲很少上綜藝節目的江國賓難得出演《飢餓遊戲》。（圖／翻攝自孫協志臉書）

孫協志一如往常PO出大合照作預告，這次節目請來的大咖正是「本土劇一哥」江國賓。江國賓作品量非常豐富，演技精湛而且正、反派角色都能完美詮釋，是台灣戲劇圈的重要演員。

出道29年來，江國賓始終保持低調個性，鮮少出現在綜藝節目，孫協志說：「別說是外景了，連談話性節目都不太上的。」可見《飢餓》真的來了位稀客，因此這次「八點檔鐵人」答應現身外景節目，孫協志激動地說：「終於邀請到來挑戰飢餓，就是這麼稀奇！」

▲連孫協志都說，要看到江國賓上綜藝，「就是這麼稀奇。」（圖／翻攝自孫協志臉書）

網友看到大合照也備感意外，留言處滿滿的都是驚嘆號：「賓哥耶！真的是稀客！」也有粉絲點出照片中的張本渝、裴琳也是不常出現在外景節目中的演員，《飢餓》有辦法邀到這麼多大咖齊聚一堂，給觀眾意想不到的嘉賓陣容，難怪深得觀眾喜愛。