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22歲噁男午休猥褻4女童　嚴立婷「4字開譙」罵出全台媽媽怒火

記者李玟儀／綜合報導

高雄市某幼兒園近日爆出4名4歲女童遭22歲實習老師猥褻，家長直到發覺孩子言行不對勁，這起讓全台民眾感到難過、噁心的案件就此曝光，女童家長情緒崩潰：「我和先生每天送她上學，卻是天天送她進地獄。」女星嚴立婷身為兩個孩子的母親，感同身受氣得痛罵：「變態畜生！」

▲▼嚴立婷痛罵幼兒園猥褻女童的男大生。（圖／翻攝自嚴立婷臉書、記者吳奕靖翻攝）

▲嚴立婷痛罵幼兒園猥褻女童的男大生。（圖／翻攝自嚴立婷臉書、記者吳奕靖翻攝）

嚴立婷和張智峰婚後育有1兒1女，為人母親更能體會當看到孩子受到不人道對待時，心中會有多麼難受擊憤怒，她氣得在臉書發文：「無論你是誰，只要2020的總統政見是虐待及性騷擾幼童者一律死刑，我就投你！」並氣得牙癢癢直呼該名實習老師根本就是「變態畜生」。

嚴立婷的發文引起無數網友共鳴，有網友提到，因為少子化的關係，政府鼓勵生育、施行政策補助教育，卻忽略保護這些小孩的人身安全，讓小孩子身處於虐待、騷擾的恐怖中，「父母們要的很簡單，只希望孩子們在安全的環境成長。」

▲▼嚴立婷痛罵幼兒園猥褻女童的男大生。（圖／翻攝自嚴立婷臉書、記者）

▲嚴立婷臉書發文。（圖／翻攝自嚴立婷臉書）

整起狼師案，男大生是趁著午休時間用棉被蓋住女童，再做出撫胸、磨蹭下體等猥褻行為，後來家長調閱監視器發現異狀，他則被檢方依加重強制性交罪提起公訴。接著網路上流傳一段男大生的道歉影片，只見他將雙手擺在身後，全程沒有鞠躬，講話聲音含糊，「……做了不好的事情，我用手摸她（女童）的大腿、下體」，只是影片經過變音處理，網友們覺得聽起來沒有誠意，大多人都不買帳。

▲男大生拍攝道歉影片，但網友認為毫無誠意。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而針對這起狼師案，高雄市教育局表示，自去年5月事發後已在同年8月對校方做出行政裁罰、對園方做出減招處分，並對狼師裁罰6000元罰鍰，全案會全面配合司法處理，日後也會全面抽查幼教機構，希望能藉此將漏洞補上。

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男大生, 猥褻, 嚴立婷

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