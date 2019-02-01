蔡依林罕見曝光帥爸！　「父女3人」五官神複製…網驚：蔡爸好年輕

記者傅家妤／綜合報導

天后蔡依林平時行事作風低調，也非常保護家人，鮮少讓家人公開亮相，不過她過去曾會主動在社群網站上曬出與姐姐、媽媽的合照，其餘家人較少出現。不過她30日與加人聚餐，罕見在IG上曝光了爸爸的模樣，還笑虧對方正與「3位正妹」約會，掀起不少熱議。

▲蔡依林罕見曬出爸爸。（圖／翻攝自IG／蔡依林）

蔡依林30日晚間在IG上發文稱，「蔡爹地與女孩們的約會，依舊逃不了自拍，以及美顏，哈哈哈。 」這次也是她難得讓蔡爸爸曝光，她披著一頭亂髮，與爸爸並肩自拍，蔡爸爸神情看起來有些緊張，但還是露出了一點點笑容，非常可愛。

▲蔡依林與家人聚餐、自拍。（圖／翻攝自IG／蔡依林）

在另外大合照中，除了蔡依林及爸爸之外，姐姐蔡旻紋及小姪女都在，畫面中可以明顯見到蔡爸爸的基因非常強大，父女3人的五官猶如複製貼上般，不僅都擁有雙眼皮大眼，尤其是高挺的鼻梁，更是讓人羨慕。隨後，姐姐蔡旻紋也在IG上PO出該張大合照，稱當天聚餐，姐妹倆最開心的事情，就是聽到爸爸身體非常健康，父親不僅依舊健步如飛，而且健身計畫也很規律，這讓她們聽了都非常安心：「沒有任何事比的過父母親親口告訴你，我很健康。」

▲蔡旻紋發文。（圖／翻攝自IG／蔡旻紋）

不少粉絲看見蔡爸爸罕見曝光，也非常激動，紛紛直呼：「喜歡你17年，第一次看到蔡爸爸」、「第一次見到蔡爸爸，好開心」，也有不少人大讚蔡爸爸非常年輕帥氣，意外掀起不少熱議。

▲蔡依林與姐姐也長得非常相像。（圖／翻攝自IG／蔡依林、蔡旻紋）