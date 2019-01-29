媽涉貪汙遭羈押4年　曲婉婷曝「最新進度」：心痛！

記者傅家妤／綜合報導

大陸女歌手曲婉婷以一首《我的歌聲裡》走紅，媽媽張明杰2014年涉嫌貪汙、受賄及濫用職權，因為牽涉金額高達3.5億人民幣，至今已經過去近5年，依舊沒有結果，曲婉婷日前在微博上發文透露，媽媽如今還在被羈押中，「依然沒有判決結果，心痛。」

▲曲婉婷媽媽已經被羈押了4年多。（圖／翻攝自微博／曲婉婷）

曲婉婷的媽媽就任公職，因涉嫌貪汙案被哈爾濱法院帶走，被檢察官建議處以死刑，案子從2016年審理至今，尚未做出判決結果。可能因年節將近，曲婉婷似乎是因思念母親，突然有感而發在在微博發文：「媽媽已被羈押4年多，依然沒有判決結果，心痛。但還要相信，法院一定會給出一個公平公正的結果。」隨後還不忘送上新年祝福。

▲曲婉婷與媽媽感情非常好。（圖／翻攝自微博／曲婉婷）

事實上，自母親在2014年9月22日被法院帶走以來，曲婉婷數次在微博發文，談及關於母親所涉及的貪汙案，也幾乎每一次都會在文中提到，對中國法律非常有信心，「相信法院會做出公平公正的判決。」

▲曲婉婷發文。（圖／翻攝自微博／曲婉婷）

張明杰被控涉嫌貪汙、受賄以及濫用職權3項罪名，在2016年7月19日在黑龍江省哈爾濱市中級人民法院接受審理，檢方以涉案數額高達人民幣3.5億元(約台幣17億)，數額巨大，以及張拒不認罪為由，建議判處死刑。辯方律師則堅持張明杰無罪。