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《幸福來了》CP成真？　王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

娛樂中心／綜合報導

王建復和蘇晏霈《幸福來了》飾演文隆和真美，擄獲不少觀眾的喜愛，兩人曾被爆出在合作是擦出愛火花，在戲外也真的在一起了，但事後遭到男方否認。沒想到，近日他在接受專訪時，終於鬆口稱對方是自己的理想型，未來有發展可能性，還說如果真的交往，一定會公開。

▲王建復《幸福來了》負心漢拍婚紗，王瞳水深火熱蛇蠍女（圖／民視提供）

▲王建復與蘇晏霈被湊成對。（圖／民視提供）

王建復在《幸福來了》在劇中後期與蘇晏霈配對，在2018年殺青宴上，被民視總經理王明玉爆料，稱兩人戲外真的在一起了，當時王建復隨即否認：「總經理是在開玩笑啦！」

▲蘇晏霈 王建復 王瞳《幸福來了》殺青戲 。（圖／民視提供）

▲蘇晏霈與王建復在《幸福來了》殺青宴上被爆料，在戲外真的在交往 。（圖／民視提供）

近日他在接受《中國時報》訪問時，再次重提與蘇晏霈的關係，稱對方非常孝順，也很有義氣，彼此很投緣，也是他心目中的「理想型女友」，不過他因過去曾有過一段婚姻，加上身邊還帶著兒子，因此有所顧慮，不過最後沒有把話說死，「就算要跟她在一起，也要看她有沒有一樣的想法或她家人願不願意。」還說如果交往，一定會與大家分享。

▲王建復過去曾有過一段婚姻，與前妻育有一個兒子。（圖／翻攝自IG／王建復）

▲王建復過去曾有過一段婚姻，與前妻育有一個兒子。（圖／翻攝自IG／王建復）

事實上，王建復過去曾有過一段婚姻，卻在2013年以離婚告終，當時雙方就已經達成共識，新加坡房產歸前妻，兒子監護權兩人共有，「但有講好未來6年讓兒子在台灣長大，唸完小學之後就尊重他，讓他自己選擇。」因此他如今把12歲的兒子帶在身邊照顧，雖然工作忙碌，但還是會盡量抽出時間陪伴對方，而且還砸下了千萬買房，就是為了兒子的學區。

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幸福來了, 王建復, 蘇晏霈

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