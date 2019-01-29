謝娜全素顏登外媒版面！　0偽裝站「國際巨星旁邊」

記者傅家妤／綜合報導

陸綜《妻子的浪漫旅行》找來陳小春、應采兒，張杰、謝娜，穎兒、付辛傅，以及程莉莎、郭曉東4對明星夫妻，加上陶晶瑩主持，討論度非常高。近日謝娜再度回歸，與章子怡、袁詠儀等人搭檔組成妻子團，近日一行人到澳洲錄製，甚至還登上了當地紙媒，掀起了不少熱議。

▲謝娜登上澳媒版面。（圖／翻攝自微博／謝娜、《The West Australian》）

近日《妻子的浪漫旅行》第二集到澳洲錄製，路透照也隨之曝光，只見這次的妻子團班底也非常大咖，除了再度回歸的謝娜，還有影后章子怡、袁詠儀、包文婧以及張嘉倪，她們一現身當地購物商場，一行人週圍都擠滿了圍觀民眾，足見5人巨星魅力。

▲《The West Australian》報導《妻子的浪漫旅行》錄製。（圖／翻攝自《The West Australian》）

另外，該節目在當地拍攝一事，還登上了當地媒體《The West Australian》，報導稱該節目在伯斯以南的Rockingham拍攝，最有趣的是，報導附上的照片，是章子怡、謝娜及包文婧的素顏照，只見3人一身沙灘裝扮，章子怡集包文婧都戴著墨鏡，只有謝娜一人完全零偽裝、全素顏面貌出鏡。

▲妻子團現身當地，引起不少民眾圍觀。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

報導曝光後，不少網友都大讚3人素顏也非常漂亮，該媒體還特別點名章子怡，因此也有不少人稱：「章子怡在海外的知名度真的不是蓋的」、「出門在外，只要有章子怡在，都可以上國際雜誌」，意外掀起不少熱議。