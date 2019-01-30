79歲吳耀漢腎衰竭！　每天「洗肚4次」全面停工

記者傅家妤／綜合報導

香港國寶級演員吳耀漢曾演出《五福星》系列電影走紅，是港片中常見的熟面孔，他29日晚間出席活動時自爆，2星期前因腎衰竭住院，必須動手術「洗肚」（腹膜透析），現在每天都要洗肚4次，每次歷時1小時，因此被迫全面停工。

▲港星吳耀漢腎衰竭停工。（圖／CFP）

據香港媒體報導，吳耀漢29日晚間出席電影《如珠如寶》首映活動時透露，現在腹部插有喉管，每天都要「洗肚」4次，79歲的他將全面進入休息狀態，好好在家休養養病，但預計2個星期後，就可以再次復工，還笑言：「不會立刻死。」展現幽默本色。

▲得知爸爸腎衰竭時，兒子吳嘉龍也非常擔心。（圖／翻攝自吳嘉龍IG）

隨後吳耀漢在接受香港《蘋果日報》受訪才坦言，這是長期累積下來的，因過去拍戲多年，經常吃便當、泡麵等，讓健康受到影響，而他在3、4年前做身體檢查時，已經發現肝酵素等指數升高，去年證實腎功能只生下20％，他也非常震驚，家人也都非常擔心，不過最後聽完醫生解釋，知道不會有立即生命危險才稍微鬆一口氣。

雖然必須每天洗肚，但吳耀漢不會因此而放棄自己最愛演戲：「事實上拍戲是我的人生樂趣，幸虧還有（這個）樂趣。」但他也承諾會視自己的身體狀況接戲，「（工作）時間不可以太長，醫生說6、7個小時就要停，因為我要洗肚。」

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