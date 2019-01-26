2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！　網推爆：這超重要

記者田暐瑋／綜合報導

隋棠平安生下第3胎Olie後，調養身體期間不忘忙於服飾品牌，25日她出席子品牌尾牙，和知名網模薛妞妞合體發紅包，一身細肩帶連身裙展現纖細身材，而她還PO出帶著女兒上班的影片，只見Lucy頭髮已經長到腰，雖然才2歲卻被教育的相當有禮貌，一個小小舉動暴露出超完美家教，讓粉絲全都融化。

隋棠在Max和爸爸去美國期間，都把女兒Lucy帶在身邊一起上班，還會把女兒打扮得像個小公主，替Lucy穿上寶藍色蓬蓬袖的上衣，搭配高腰吊帶褲，頭髮還撩起一部份綁成啾啾，其他則是散落在肩上，只見Lucy頭髮已經長到腰部，全身行頭都是最流行的款式，整個人散發時尚感，可見隋棠的過人品味。

▲Lucy。（圖／翻攝自隋棠IG）



Lucy雖然才2歲，但相當不怕生，自己就敢在超大辦公室裡走來走去，被問話也幾乎是有問必答，回家前被大人提醒要打招呼，她也用奶音朝著辦公室另一頭的姐姐們揮手喊說：「掰掰～」逗樂一票哥哥姐姐，小小細節就能看出家教超好，讓網友大讚：「爸爸媽媽真的很會教。」

▲Lucy向其他哥哥姐姐說掰掰。（圖／翻攝自隋棠IG）



除了忙於品牌事務，隋棠25日晚間還抽空出席子品牌的尾牙，和子品牌負責人薛妞妞一起抽員工送紅包，她穿著水藍色細肩帶連身裙，露出一截纖細小腿及超細手臂，身材絲毫不輸還沒生小孩的薛妞妞，就連和一群年輕女孩站成一排，她也毫無違和感，引來網友驚嘆「棠棠漂釀，真的夠瘦了」、「人美沒話說」、「好高挑」。

▲隋棠。（圖／翻攝自隋棠IG）

▲隋棠。（圖／翻攝自隋棠IG）

▲隋棠參加尾牙。（圖／翻攝自隋棠IG）