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小禎「穿進XS號」還有超大空間！　瘦成名模尺寸…造型師傻眼：扣起來了

記者田暐瑋／綜合報導

藝人小禎（胡盈禎）靠著運動及控制飲食，成功甩肉約40公斤，更恢復了以往的模特兒身材，從XL瘦到S號的她，在節目上試穿XS號的大衣外套，竟然完全沒卡住，輕輕鬆鬆就套上名模陸明君的尺寸，藍心湄及其他人看到驚呼：「扣得起來耶！」

小禎靠著運動瘦出完美體態，日前上《女人我最大》穿著卡其色短裙、過膝長靴，露出一小截纖細美腿，身材超瘦的陸明君拿出自己的XS號大衣外套給她試穿，她也豪邁脫掉外套要挑戰，KEVIN老師一開始還偷笑說：「扣不起來啦。」但她下秒輕鬆扣起扣子，且胸前一點都不緊繃，還有很大空間。

▲小禎穿上XS號。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲小禎穿上XS號。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

當小禎一套上大衣，絲毫不顯得臃腫，反而散發出霸氣幹練的女人味，即使大衣是窄肩設計，她也是輕鬆穿上，讓藍心湄和其他人驚呼：「你現在穿XS耶！好瘦！」

小禎曾透露，最胖時體脂率是41%，當時從醫生、營養師到健身教練都叫她只要專注看體脂就好，所以沒有特別在意體重的數字起伏，果真經過半年，體脂已經降到21%，代表身體內的脂肪真正減少了，她覺得這才是真正的瘦：「很多人外表看起來瘦，體脂卻很高，其實也是虛胖。」

目前小禎還是維持每天運動2個小時的好習慣，通常一個小時有氧、一個小時重訓。就算偶爾想偷懶，她的方法竟然是「那就只運動一個小時」，毅力令人佩服。不過長期做同一種運動難免會膩，小禎的應對之道就是常常更換運動方式，比如從飛輪換到熱瑜珈，最近還跟著教練做BootCamp，是一種國外常用來訓練軍人的徒手間接訓練，如此不但不容易厭倦，也可以鍛鍊到身上更多不同的部位。

▲小禎深夜發文，引發外界揣測是否斷開李進良。（圖／翻攝自小禎臉書）。

▲小禎。（圖／翻攝自臉書）

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