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蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！　PO證據照爽喊：還能假嗎

記者田暐瑋／綜合報導

2018年11、12月期統一發票25日開獎，1000萬特別獎開在北投的全家明德門市，只花了60元就中大獎。蔡阿嘎當天下午就在臉書PO出發票和買的一瓶蜜茶，發票上的確就是開出1000萬特別獎的號碼，「我發票中了1000萬這種小事也能上新聞？還能假嗎？」

蔡阿嘎25日發票一開獎，沒多久就在臉書發文，秀出發票上的號碼是88515559、金額也是60元，還拿著一瓶蜜茶，和新聞中「有人花60元買蜜茶中了1000萬」的報導吻合，發票上號碼也無誤，「不是啊，記者怎麼會知道？我發票中了1000萬這種小事也能上新聞？全家就在我家附近，還能假嗎？」

▲蔡阿嘎秀發票。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎秀發票。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

正當一堆網友恭喜蔡阿嘎中大獎，有眼尖網友抓包發票上的日期是108年01－02月，其實根本就是烏龍一場，笑虧「你還是早點睡吧」、「最美麗的錯過」、「被阿嘎唬弄了」、「靠ㄅ啊被騙」，但也有人發現發票上的數字疑似有P圖痕跡，被蔡阿嘎整得又氣又好笑。

▲蔡阿嘎秀發票。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲網友反應。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

二伯近日和蔡阿嘎一起到日本大阪遊玩，不但開心和當地著名景點「筋肉人」合照之外，還一起去了環球影城，她18日晚間卻突然PO文透露：「認識先森十幾年，第一次邀約我一起喝酒就在一個莫名其妙的三更半夜。」讓她傻眼直呼：「這是什麼概念？」

二伯爆料完蔡阿嘎半夜約喝酒後，笑翻不少人，更釣出大票網友搶著留言解答：「想幫蔡桃貴添弟妹」、「要生二寶的概念」、「暗示啊二寶哈哈」，二伯則害羞地回應：「喔喔喔～可是我酒量比他好真是糟糕！」
 

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