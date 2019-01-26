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暴牙矬妹10年神進化！　白了10色階「晃超兇雪球」…網看傻：黑猩猩變娜美

記者田暐瑋／綜合報導

最近社群網站上的「10年挑戰」（#10yearchallenge）正夯，越南網紅Nguyễn Phương Trang（阮芳莊）熱愛運動，練出一身火辣身材，IG有16萬名粉絲追蹤，日前她公開自己10年前舊照，膚色黑到不行，整個人Man味十足，甚至有人戲稱是「黑猩猩變女神」，差別大到認不出是同一個人。

Nguyễn Phương Trang臉蛋甜美，靠著運動練出凹凸有致好身材，被封為「真人版娜美」、「蜜汁尻女神」，不過她10年前其實膚色黝黑，又留著一頭耳下短髮，疑似還有暴牙，乍看像是個小男孩，體型也較為瘦小，胸部也沒有現在這麼渾圓豐滿。

▲越南網紅。（圖／翻攝自IG）

▲越南網紅10年挑戰。（圖／翻攝自IG）

對比現在的模樣，Nguyễn Phương Trang如今膚色白皙，幾乎白了10個色階，也疑似因為矯正了牙齒，讓臉型變得瘦削，輪廓線條更加明顯，且透過健身，練出了纖細螞蟻腰和蜜大腿，雙峰也非常豐滿，加上後天化妝，全身散發迷人女人味，可說是人人羨慕的完美身材。

▲越南網紅。（圖／翻攝自IG）

▲越南網紅。（圖／翻攝自IG）

不少粉絲見到這10年對比照相當震撼，戲稱「像是黑猩猩變成了女神」、「這差別太大，確定是同一個人嗎」、「超強績優股」、「沒有醜女人，只有懶女人」，有人更表示要以她做為模範，直言要變漂亮不一定要靠整型，靠後天運動和化妝補強其實就能差很大。

▲越南網紅。（圖／翻攝自IG）

▲越南網紅。（圖／翻攝自IG）

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