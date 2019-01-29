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《女兵》梁瀚名紅布只遮重點部位！小師妹羞：哥身材誇張好

記者林奕如／台北報導

梁瀚名在《女兵日記》飾演林國樑走紅，和同公司傳遞娛樂藝人們，包括張楷奕、洪棠、洪于晴、女團TUD（姜沛芯、彭郁真、林靖軒、黃怡瑄）、陳芷妧、賴靖雯拍攝過年賀卡，創意十足生出紅布條，只遮蓋「重點部位」。他健身有成，展露八塊肌精實身材，還大方露點，沛芯看了都非常害羞：「哥的身材真的是誇張好，我還站他旁邊，感覺很不好意思。」

▲傳遞娛樂拍賀卡，左起：彭郁真、林靖軒、黃怡瑄、姜沛芯、梁瀚名、張楷奕、洪棠、洪于晴、陳芷妧、賴靖雯（圖／傳遞娛樂提供）

▲傳遞娛樂拍攝賀卡，紅布條紙遮住重點部位，左起：彭郁真、林靖軒、黃怡瑄、姜沛芯、梁瀚名、張楷奕、洪棠、洪于晴、陳芷妧、賴靖雯（圖／傳遞娛樂提供）

身為大師姐的洪棠近期瘦身有成，花了一個月的時間瘦了約三公斤，她年紀雖不敵一班年輕小妹妹，但吹彈可破的白皙肌膚及筆直雙腿外加強大氣場，無不讓師妹們以及現場工作人員驚呼：「薑是老的辣！要多跟師姐學習。」洪棠也透露了維持肌膚跟身材的撇步：「我出門一定會防曬，另一個就是戒糖，因為吃太多甜的東西會讓皮膚不好，最後一個就是多喝水，不要吃太重鹹跟勤睡美容覺；我常常去按摩店按小腿，因為有沒有按摩真的差很多，另外就是腿要拉筋才不會有肌肉的產生。」

▲遞娛樂拍賀卡，洪棠。（圖／傳遞娛樂提供）

▲洪棠一個月瘦身3公斤。（圖／傳遞娛樂提供）

全台最正校花女團TUD由彭郁真、黃怡瑄、姜沛芯、林靖軒組成，平均年齡只有20歲的她們，也獻出演藝生涯首度大尺度拍攝，黃怡瑄說：「這是我生平第一次穿這麼裸露在棚內走動。」彭郁真則大喊：「超十八禁的，因為我覺得我們TUD就是小朋友！」林靖軒則說：「我覺得很像某部偶像劇的封面。」姜沛芯則說：「感覺像沒穿，但跟大家一起完成照片覺得很俏皮。」團員們近期也在各領域有所發展，怡瑄接下了泰國外景主持，靖軒則參與《娛樂百分百─誕生吧巨星》錄製，TUD更已經接下大年初二在台南的公開活動，行程滿滿！

剛加入傳遞娛樂不久的戲劇新人張楷奕，韓系外型成為各大品牌愛用的平面模特兒，擅長烹飪的他，認真經營拍攝「酒肆煮夫94zufu」頻道教大家做菜。其壞壞外型搭配流利的煮菜風格，雖然尚未推出戲劇作品，但已擄獲不少女性鐵粉今年即將參與TVBS新戲《天堂的微笑》。

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