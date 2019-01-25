《皓鑭傳》開播被網狂轟一星！「5大負評點」讓劇變黑了

記者林奕如／台北報導

頂著《延禧攻略》爆紅氣勢，吳謹言新作《皓鑭傳》未播先轟動，目前播出16集，但口碑滑鐵盧，網友狂轟打一星評價，製作人于正1月22日微博表示，可以讓劇火讓明星火，但改變不了「于一星」的命運：「臣妾依然是做不到啊，做不到啊。」網友更整理5大點負評，引起討論。

▲《皓鑭傳》一播出，被網友打為一星。（圖／翻攝自微博）

1、吳謹言演技被虧

吳謹言第一集因為被繼母誣陷，更眼睜睜看著母親被推進井裡，身世悲慘到幾點，她趴在井邊痛哭，這段演出被網友虧「根本沒有眼淚」，但製作人于正出面力挺，更用張曼玉在《甜蜜蜜》演技舉例，「張曼玉看到曾志偉的屍體時，她先笑了，然後才是哭，因為悲傷時需要時間去傳遞的。」

▲吳謹言演技被網友狂虧。（圖／翻攝愛奇藝）

2、《延禧》角色太過鮮明

吳謹言在新戲依舊和「呂不韋」聶遠有愛情糾纏、「明玉」成聰明女神醫殷小春，一路守護吳謹言，「和親王弘晝」成反派角色公子蛟、「高貴妃」變成美貌的華陽夫人，雖然讓網友開心半個《延禧》班底都回歸，但之前作品角色太鮮明，部分網友會混淆新舊作角色。

▲明玉在新戲飾演女醫。（圖／愛奇藝台灣站提供）

3、跟史實不符合

吳謹言飾演的李皓鑭原型，也就是秦始皇的母親「趙姬」，歷史記載她：「女子之色，虎狼之物甚是難填；論女子之至淫，非太后莫屬。」但劇情飾演李皓鑭從身世悲慘，最後經過一路磨難，充滿智慧對抗一切。雖然差很大，但網友表示，為了戲劇效果，不少歷史人物跟史實有差別，不用太認真。

▲ 《皓鑭傳》服梳道走鮮豔風。（圖／愛奇藝台灣站提供）

4、服裝梳化道具

《延禧》獨有的莫蘭迪色調，掀起一片熱潮，妝髮忠於史實考究，柳眉、咬唇妝也成為特色，但在《皓鑭傳》服裝鮮豔，讓網友不習慣。面對許多網友砲轟，于正微博直接回應，「我原以為《延禧》之後可以改變這個『于一星』的命運，但《皓鑭傳》仍然讓我清醒地認識到自己的宿命，我可以讓劇火，讓明星火，甚至讓劇在香港火，在新加坡火，在日本火，但讓開播的『一星』變『五星』——臣妾依然是做不到啊，做不到啊。」

▲小白兔女主角轉變為黑蓮花，劇情被網友覺得老套。（圖／愛奇藝台灣站提供）

5、劇情太老套

《皓鑭傳》女主角原先是小白兔，但經過一連串陷害，以及喪母之痛，經過呂不韋的鼓勵，她才開始振作起來，一路成長為自立自強的女人，劇情太過老套，讓人覺得沒有新意，比起上一部戲《延禧》女主角一開始就智商開掛，痛打反派，讓不少網友叫好，兩者之間是有差異。由於上一部《延禧》太夯，這部戲讓大家期待值飆高，因此有網友叫屈，這部戲已經是良心劇，但眼光真的太嚴格了，不過戲要看好看滿，才能真正評論，目前剛開播，後續再期待。