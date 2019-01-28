威廉「左眼爆血」痛到爬不起來　「眼球被劍掃」拍戲出意外

記者林奕如／台北報導

棒棒堂男孩出身的威廉在橫店趕拍《異瞳神探》，化身飛天遁地的獨眼神探，沒想到才開工第兩天，就被對手揮過來的刀劍掃到左眼，他當場血流如注，痛到爬不起來，「我右眼戴著眼罩，看東西的距離會有誤差，加上對手也很緊張，一不小心直接掃到我的左眼及鼻子，眼睛瞬間流血，眼皮四周也全部腫起來。」

▲威廉轉戰戲劇，為戲十分犧牲。（圖／歡迎光臨公司提供）

受傷劇組馬上將他送急診，但急診醫生也只能先將傷口稍作包紮，打一針破傷風，隔天一早就近在橫店的醫院就診，原以為只是眼皮受傷，經檢查發現眼球佈滿血絲，威廉說：「我眼前一片模糊，本來左眼視力1.2，檢測結果變成0.3，好害怕以後只能靠一隻眼睛了。」擔心有失明之虞，中午經紀人立馬帶他飛車趕至杭州的第一醫院做更精密的檢查，「醫生說我的視網膜受到震盪的傷害，眼球的結構性應該沒有太大損傷，但需要多多休息，不能有太劇烈的動作」。

▲威廉拍戲意外被打傷，左眼見血「視力剩下0.3」。（圖／歡迎光臨公司提供）

威廉說：「我現在終於瞭解什麼叫飛蚊症，因為我的眼前一直有只蚊子揮不走，過了三天蚊子才飛走，也比較看得見了。」即使差點破相也險些失明，他依舊樂觀以對，他說視力恢復成效，要看他自身的復原能力，目前有看得比較清楚了。受傷至今他仍不敢告訴媽媽，就怕家人擔心，劇組年前要殺青，場景也不能改動，完全沒有辦法讓威廉休息，威廉也明白劇組停工一日的損失也是上百萬，當晚就趕回橫店拍戲。

他在另一部片《絕地出擊》中化身泰拳好手，從受訓開始他全都真打實踢，正式開拍與人高馬大的老外對打，一拳直接命中他的下巴，威力之大讓他眼冒金星，威廉說：「我懂被K.O.的感覺了！」為讓身形更像拳擊手，他還自主性斷水，把自己逼到極限。就近日還受到央視之邀，將在大年初一的春節節目《喜劇之夜》裡扮演張無忌，成了第一位登上央視的棒棒堂男孩，想到會有14億人口看到他的表演，他笑說血汗沒白流。