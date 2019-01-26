林依晨好幸福！《小女花不棄》高顏值4男神炸女心

記者林奕如／台北報導

林依晨在《小女花不棄》飾演小乞兒花不棄，掀起追劇熱潮，36歲的她依然少女肌，搭配小11歲的男主角張彬彬依舊無違和，她劇中角色鬼靈精怪，精湛演技也獲得一片好評。事實上，該劇不只張彬彬圈粉，還有其他3位高顏值「男神」，其中一位還是「中國最帥女生」，炸女心不手軟。

▲《小女花不棄》4高顏值男神。（圖／愛奇藝台灣站提供）

26歲張彬彬是楊冪力捧的小生，演出《微微一笑很傾城》KO、《三生三世十里桃花》翼族二王子離鏡、《秦時麗人明月心》秦王贏政一角聲勢大漲，這次在《小女花不棄》飾演痞帥世子陳煜，還是神秘的蓮衣客，和林依晨搭配CP感十足，還被粉絲稱呼「蓮花夫妻」。

▲林依晨和張彬彬CP感十足。（圖／翻攝愛奇藝）

近期劇情東方炻終於現身，這角色看似玩世不恭，對任何人不感興趣，實則城府極深，但他唯獨對花不棄保有真心，是後半段重要人物，30歲的林柏宏用心詮釋，他和師姐林依晨的互動，也讓不少人覺得自然又有默契。

▲林柏宏飾演神醫東方炻。（圖／愛奇藝台灣站提供）

28歲孫祖君飾演京城四大家族之一飛雲堡少主雲琅，對表妹花不棄一片癡情，為了掩藏她假死秘密，被迫娶了不愛的女生，也讓女粉替他心疼。孫祖君是中央戲劇學院表演系科班出身，身高180公分、68公斤，長期健身的他，擁有傲人好身材，曾參加東方衛視《加油好男兒》選秀比賽，之後2011年在《泡沫之夏》演出，對於戲劇充滿熱情。

▲孫祖君飾演飛雲堡少主雲琅。（圖／孫祖君微博）

28歲邢恩飾演莫家大少爺莫若菲，現實生活中，邢恩裝扮比男生還帥，完全圈粉，但她其實是個不折不扣的女兒身，讓許多嚇一大跳。原著中他確實是花不棄的哥哥，不過電視劇似乎有所改變，也暗示有可能她為了不被人欺負，所以女扮男裝扛家族責任。

▲邢恩有「中國最帥女生」封號。（圖／邢恩微博）