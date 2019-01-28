吳謹言《皓鑭傳》演技被狂轟！「皇上」聶遠護她說話了

記者林奕如／台北報導

吳謹言《延禧攻略》爆紅，新作《皓鑭傳》一開播備受關注，她的演技備受討論，5大負評點更讓戲被網友轟一星，連兩檔戲和聶遠合作，聶遠常在片場傳授演技，他誇讚吳謹言進步很多：「不到1年的時間，我從她身上已經看到了很多的蛻變，做得滿好的！」





▲《皓鑭傳》聶遠、吳謹言再合作。（圖／愛奇藝台灣站提供）

吳謹言一出場便經歷被丟下水、目睹母親被推入古井、初戀情人娶了妹妹等各種欺凌，為求真實戲劇效果的吳謹言，其實劇中被棍打、放蠍子的片段都是「來真的。」吳謹言在專訪時也坦言：「（李皓鑭）這個角色活在我心裡了，我們倆很像，我就是這個人。」

▲吳謹言分析角色皓鑭想要愛情。（圖／愛奇藝台灣站提供）

吳謹言告白李皓鑭：「我很愛這個角色。」她分析上一個角色魏瓔珞更果斷，想要活下去的慾望比較強，相比兩個角色最大不同在「皓鑭她想要愛情，想要一個幸福的家庭就夠了。」然而她卻得不到，也因為一次次的失去和不斷的選擇才走到了最後的位置，吳謹言感嘆皓鑭活得很拚命、盡心盡力：「她的這一生讓每個女人都可以學習。」也坦言自己雖和李皓鑭很像，但很羨慕她擁有精彩的一生。

▲聶遠現場教戲吳謹言。（圖／愛奇藝台灣站提供）

吳謹言劇中和聶遠有不少愛情糾葛，兩人更上演各種親親，惹得觀眾心癢難耐，其中一場由她主動吻呂不韋（聶遠 飾）的戲，花絮中只見吳謹言將聶遠「抱緊處理」，而聶遠老師直接在線教學吻戲攻略：「要用整個身體和心來貼近。」直指：「其實這個（擁抱）比親還有力量！」他認為在呂不韋告白：「金錢雖好，權勢再美，只要我握住你的手，那些全沒那麼重要。」之後，李皓鑭應深受感動、覺得真的可以吻上去，聶遠更閉上眼睛陶醉地墊起腳尖，用自己的方式為「不離CP」示範浪漫首吻。