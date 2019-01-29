結婚12年「老婆還是讓他心動」！　五月天冠佑深夜告白：只想為妳停留

記者潘慧中／綜合報導

五月天冠佑和老婆王行芝結婚12年多，始終維持甜蜜熱度，他28日凌晨突然在社群網站寫下：「妳的舉手投足、一顰一笑依舊讓我心動著。」肉麻又真誠的告白感動無數粉絲。

▲冠佑和老婆結婚12年多了。（圖／翻攝自Facebook／Mayday 冠佑）



冠佑28日在臉書曬出老婆的側拍照，他難得感性地說，結婚不知不覺就過了12個年頭，儘管時間流逝，他仍會對妻子心動，「這麼多年過去，我的鏡頭依舊只想為妳停留！」

▲冠佑曬出老婆的側拍照。（圖／翻攝自Facebook／Mayday 冠佑）



冠佑感謝妻子在他忙錄的時候擔任最堅強的後盾，「永遠給我一個安定的家。」最後，他祝福老婆生日快樂，大半夜的放閃文感動不少五迷，「感謝妳的付出讓我們可以擁有完整的五月天」、「真的很謝謝五月天的家眷們。」

▲冠佑和妻子育有2個女兒。（圖／翻攝自Facebook／Mayday 冠佑）



事實上，冠佑和老婆婚後育有2女，慶祝結婚12周年時，他感性地說：「每天一睜開眼就想見到妳，這樣的想法從第一眼見到妳就有了，此時此刻這樣的想法依然沒變，甚至更多，今年訂機票時，發現小玫瑰已經要訂成人票了，代表我們已走進第十二個年頭…。」

回想起第一次見面是在通了28天電話之後，冠佑當時一下飛機就飛奔到老婆開的咖啡廳，妻子當時居然馬上躲進廚房，「當時我的心裡就知道，不把這樣的妳抓緊不行，謝謝妳最終選擇了我。」

冠佑臉書全文：

12個年頭過去了，你的舉手投足，一顰一笑依舊讓我心動著⋯

謝謝妳在我忙碌的時候永遠給我一個安定的家，堅強的後盾，這麼多年過去，我的鏡頭依舊只想為妳停留！

老婆，生日快樂！