李玉璽媽爆急抱孫「怕38歲許允樂生不出」反對婚事！她回應：希望是最後一次

記者潘慧中／綜合報導

許允樂2025年底宣布與小6歲的歌手李玉璽再婚，不料週刊日前爆料渴望抱孫的李媽媽原本擔心她的年紀已難受孕，幸好她早就凍卵，才得以繼續交往。輿論發酵超過1天後，她1日下午正式對此回應了！

▲許允樂正式回應週刊爆料。（圖／翻攝自Instagram／byleway）



關於媒體的無稽之談，許允樂表示本來想保持沉默，但看到錯誤訊息「太冤枉我們媽媽了」，所以決定發聲，「我們媽媽何止開明，根本超級可愛、好相處！我才只是女朋友時，就已經被疼到不行，更不用說啥婚後生子的傳統八股觀念。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許允樂強調，「生小孩」從來不是長輩施加的傳統壓力，而是我個人生命藍圖中最重要的規劃，目前我也正與愛人沉浸在幸福的備孕階段，「很開心遇到同樣想要有家庭孩子、又很喜歡的人。」

▲李玉璽2025年底和許允樂結婚。（圖／翻攝自Instagram／byleway）



對於那些所謂的「匿名親友爆料」，許允樂拜託大家不要輕信，「這種人要嘛不親，要嘛不是真的友。」新的一年到來，她衷心祝福每個人都能專注於自己的生活、身體健康且睡得安穩，「希望是最後一次對報導有反應了，懇請別影響我們家人朋友，謝謝。」

許允樂IG全文：

本來不打算對無稽之談做什麼反應，但想想那些錯誤的假訊息太冤枉我們媽媽了。我們媽媽何止開明，根本超級可愛、好相處！我才只是女朋友時，就已經被疼到不行，更不用說啥婚後生子的傳統八股觀念。

我想生小孩！是我自己從小到大都有的藍圖，很開心遇到同樣想要有家庭孩子、又很喜歡的人。我們結婚、收到許多祝福，正在很快樂地備孕，爸爸媽媽、媽媽哥哥、真正的親朋好友、狗狗貓咪都祝福著！

所以，啥匿名的親友爆料別輕信就是了，這種人要嘛不親，要嘛不是真的友。新的一年，祝福人人都因專注自己獲得成就，身體都健康、睡眠都很好、都平安且安全。希望是最後一次對報導有反應了，懇請別影響我們家人朋友，謝謝。