蕭亞軒回來了！　重返跨年「唱跳18分鐘」嗨喊：演唱會見

▲ 蕭亞軒Elva再次登上湖南衛視跨年演唱會舞台。（圖／華納音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

蕭亞軒Elva睽違14年再次登上湖南衛視跨年演唱會舞台，一登場便全開的女王氣場，瞬間點燃跨年夜現場氛圍，蕭亞軒在連唱18分鐘讓粉絲嗨翻後，直接喊話：「演唱會見！」讓歌迷相當期待，這場演出不只是一次跨年登台，更被視為她的舞台與音樂狀態的重要指標，也讓《LOVELVA》成為兩岸三地跨年節目中最受矚目的焦點之一。

▲▼ 蕭亞軒Elva大展天后魅力。（圖／華納音樂提供）



在整組表演中，〈遺失的心跳〉首次登上跨年舞台，成為情緒轉折與情感厚度的重要關鍵，她曾分享過去一次巡演正值跨年夜，卻因演出而錯過母親的來電，這段真實而私密的記憶，也正因跨年這個特殊時間節點，整段演出進一步被賦予「放下過去、用愛迎向未來」的情感意義，為即將到來的2026年注入力量，壓軸登場的〈愛的主打歌〉，採用花車巡迴式舞台動線設計，現場氣氛被持續點燃，五萬人齊聲大合唱的畫面震撼全場。

為呈現這場完整舞台，蕭亞軒提前投入大量準備，深度參與音樂與舞台整體構思，從編曲結構調整、唱跳細節反覆排演，到現場節奏與肢體表達的精準拿捏造型方面同樣延續鮮明時尚風格，無論剪裁、材質或視覺呈現，都進一步放大《LOVELVA》所強調的自我態度與舞台氣場。