元旦震撼彈！古巨基53歲又當爸　56歲妻「高齡苦拚二胎」為兒圓夢生弟弟

記者蕭采薇／台北報導

香港男星古巨基在2026年的第一天拋出超大驚喜！1日他在社群平台發文報喜，宣布與太太Lorraine迎來了第二個孩子，並透露大兒子Kuson終於如願以償升格當哥哥。53歲再度當爸的他感性表示，這是2025年發生最感動的事，並曬出Kuson與弟弟相親相愛的畫面，一家四口幸福滿溢。

▲古巨基53歲又當爸，喜迎二寶。（圖／翻攝自微博）



古巨基在貼文中透露，追生二寶其實是為了圓大兒子的夢。「忘記從什麼時候開始，Kuson有好些時候都會跟我們說，好想有個弟弟或妹妹。」為了不讓兒子孤單，夫妻倆決定努力拚二胎，如今終於願望成真，而他太太Lorraine據估算已經56歲，可想而知吃了不少苦頭。

而這個童言童語也深深觸動了古巨基夫婦。他坦言，自己與太太都有兄弟姊妹，深知長大後手足之間互相照應的重要性，「畢竟父母只能夠陪伴他們走過一段人生的路程，餘下的可能都是兄弟姊妹的相互陪伴。」

▲古巨基宣布二寶誕生，坦言是為了圓兒子的「哥哥夢」。（圖／翻攝自微博）



古巨基與經紀人老婆Lorraine愛情長跑多年，2014年結婚後，於2020年以50歲高齡喜獲麟兒Kuson。如今再迎來二寶弟弟，古巨基難掩激動心情，在文末感性寫下：「感恩願望成真，Kuson和弟弟相親相愛。我會繼續做個好丈夫、好爸爸！」這份最棒的新年禮物也讓演藝圈好友與粉絲紛紛湧入留言送上祝福。