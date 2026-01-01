ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王仁甫19歲甜美女兒「手搖飲店打工」
2026錢包顏色推薦！聚財攻略一次看
簡廷芮陷出軌風波1個月「中空迎2026」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

畢書盡 王心恬 安心亞 Nina 張惠妹 劉宇寧 楊貴媚 李康生

元旦震撼彈！古巨基53歲又當爸　56歲妻「高齡苦拚二胎」為兒圓夢生弟弟

記者蕭采薇／台北報導

香港男星古巨基在2026年的第一天拋出超大驚喜！1日他在社群平台發文報喜，宣布與太太Lorraine迎來了第二個孩子，並透露大兒子Kuson終於如願以償升格當哥哥。53歲再度當爸的他感性表示，這是2025年發生最感動的事，並曬出Kuson與弟弟相親相愛的畫面，一家四口幸福滿溢。

▲古巨基53歲又當爸，喜迎二寶。（圖／翻攝自微博）

▲古巨基53歲又當爸，喜迎二寶。（圖／翻攝自微博）

古巨基在貼文中透露，追生二寶其實是為了圓大兒子的夢。「忘記從什麼時候開始，Kuson有好些時候都會跟我們說，好想有個弟弟或妹妹。」為了不讓兒子孤單，夫妻倆決定努力拚二胎，如今終於願望成真，而他太太Lorraine據估算已經56歲，可想而知吃了不少苦頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而這個童言童語也深深觸動了古巨基夫婦。他坦言，自己與太太都有兄弟姊妹，深知長大後手足之間互相照應的重要性，「畢竟父母只能夠陪伴他們走過一段人生的路程，餘下的可能都是兄弟姊妹的相互陪伴。」

▲古巨基53歲又當爸，喜迎二寶。（圖／翻攝自微博）

▲古巨基宣布二寶誕生，坦言是為了圓兒子的「哥哥夢」。（圖／翻攝自微博）

古巨基與經紀人老婆Lorraine愛情長跑多年，2014年結婚後，於2020年以50歲高齡喜獲麟兒Kuson。如今再迎來二寶弟弟，古巨基難掩激動心情，在文末感性寫下：「感恩願望成真，Kuson和弟弟相親相愛。我會繼續做個好丈夫、好爸爸！」這份最棒的新年禮物也讓演藝圈好友與粉絲紛紛湧入留言送上祝福。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

古巨基

推薦閱讀

「我毀掉AOA，也毀了我自己！」　珉娥元旦驚爆輕生失去意識

「我毀掉AOA，也毀了我自己！」　珉娥元旦驚爆輕生失去意識

11小時前

張惠妹當總導演…台東跨年為何這麼強？　玖壹壹春風爆內幕：喝到凌晨4點

張惠妹當總導演…台東跨年為何這麼強？　玖壹壹春風爆內幕：喝到凌晨4點

14小時前

元旦震撼彈！台八女神「半夜宣布結婚了」婚服照曝 熊抱老公超甜

元旦震撼彈！台八女神「半夜宣布結婚了」婚服照曝 熊抱老公超甜

11小時前

台北跨年「韓啦啦隊自我介紹遭打斷」！尷尬一幕全播 主持人挨罵道歉了

台北跨年「韓啦啦隊自我介紹遭打斷」！尷尬一幕全播 主持人挨罵道歉了

11小時前

女星跨年直播被求婚！演員男友「台上拿戒指突下跪」　激動爆哭擁吻

女星跨年直播被求婚！演員男友「台上拿戒指突下跪」　激動爆哭擁吻

10小時前

蔡依林9億演唱會能成功「全靠1關鍵」！　音樂人讚：很多人不想找麻煩

蔡依林9億演唱會能成功「全靠1關鍵」！　音樂人讚：很多人不想找麻煩

11小時前

謝京穎孕後「夢到一堆蛇」雙胞胎性別揭曉！合體書偉…夫妻全猜錯

謝京穎孕後「夢到一堆蛇」雙胞胎性別揭曉！合體書偉…夫妻全猜錯

9小時前

凱渥名模政大畢業了！碩士讀2年「論文口試過關」：人生里程碑

凱渥名模政大畢業了！碩士讀2年「論文口試過關」：人生里程碑

12/31 16:00

王仁甫19歲甜美女兒「手搖飲店打工」全被拍！季芹證實：她人生第一次

王仁甫19歲甜美女兒「手搖飲店打工」全被拍！季芹證實：她人生第一次

6小時前

惡評壓垮她！前AOA珉娥元旦輕生失去意識獲救　公司緊急發聲

惡評壓垮她！前AOA珉娥元旦輕生失去意識獲救　公司緊急發聲

9小時前

畢書盡台北跨年演出罕出包！　自責道歉：讓大家感到不舒服很抱歉

畢書盡台北跨年演出罕出包！　自責道歉：讓大家感到不舒服很抱歉

12/31 21:30

劉宇寧跨年唱一半改詞「放錯歌了吧」　臨場反應掀歡呼

劉宇寧跨年唱一半改詞「放錯歌了吧」　臨場反應掀歡呼

12/31 21:37

熱門影音

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!
曹西平乾兒子現身殯儀館　悲痛認屍..哽咽：先處理後事

曹西平乾兒子現身殯儀館　悲痛認屍..哽咽：先處理後事
蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」

蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
《來電50》戰友曹西平走了！ 　何篤霖直播泛淚：生命像列車

《來電50》戰友曹西平走了！ 　何篤霖直播泛淚：生命像列車
吳宗憲曾因金鐘獎鬧翻曹西平　包下演唱會剩票：沒有不挺你

吳宗憲曾因金鐘獎鬧翻曹西平　包下演唱會剩票：沒有不挺你
60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我

60歲王月暈倒緊急開顱　將再動刀寫遺願:國修務必來接我
曹西平猝逝...楊繡惠不捨　感嘆：能和父母天上團圓了

曹西平猝逝...楊繡惠不捨　感嘆：能和父母天上團圓了
孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多

孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多
【享壽66歲】曹西平深夜驚傳家中離世！　前天才發文感嘆地震

【享壽66歲】曹西平深夜驚傳家中離世！　前天才發文感嘆地震
跟飛輪海誰最有心結？　炎亞綸：姓氏三點水

跟飛輪海誰最有心結？　炎亞綸：姓氏三點水
演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈

演藝圈大哥勸「不要愛納豆了」　依依超專情：我上輩子踢破他骨灰罈
蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

蔡依林〈Pleasure〉新歌首秀超辣！　漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」

蔡依林〈Pleasure〉新歌首秀超辣！　漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」

蔡依林「隔11年唱安可」破例加班！　最終場獻〈志明與春嬌〉〈Good-Bye〉

蔡依林「隔11年唱安可」破例加班！　最終場獻〈志明與春嬌〉〈Good-Bye〉

孫生涉性侵開庭「怒控被害者扯謊」　爆氣喊：妳是狼人，我是鐵預言家！

孫生涉性侵開庭「怒控被害者扯謊」　爆氣喊：妳是狼人，我是鐵預言家！

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

RAIN打招呼

RAIN打招呼

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸交往阿本9年「期間曖昧別人」　「爆爭執砸電視」首揭分手主因

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

「醜八怪」成絕響　曹西平睡夢中猝逝享壽66歲　兄弟鬩牆20年！後事波折險成無主屍

「醜八怪」成絕響　曹西平睡夢中猝逝享壽66歲　兄弟鬩牆20年！後事波折險成無主屍

張棟樑、信淋雨帥跳周董《飄移》！　王耀慶「腳打石膏」照上台：沒資格生病

張棟樑、信淋雨帥跳周董《飄移》！　王耀慶「腳打石膏」照上台：沒資格生病

看更多

【泰格與雪兒】舒適牌情侶

即時新聞

剛剛
剛剛
18分鐘前0

不想影史留別人的屁股！甜茶拒替身「真臀上陣」　慘遭球拍狂抽40次

22分鐘前30

蔡依林元旦放送「2超狂彩蛋」！　性感黑絲「辣洩腿根」美瘋了

1小時前95

元旦震撼彈！古巨基53歲又當爸　56歲妻「高齡苦拚二胎」為兒圓夢生弟弟

1小時前85

蔡依林元旦大撒錢！　3600萬金豬「瘋狂吐鈔」粉暴動搶瘋了

1小時前0

阿Ken罕見脫了「超凸渾圓胸肌」健壯身材被看光　新戲失婚泡健身房

1小時前2110

A-Lin跨年一句「那魯seven eleven」爆紅　7-11神回應笑翻網友

2小時前84

蔡依林出道26年破例獻「第一次」！　驚喜嗨喊：有加場的動力

2小時前108

王夢麟酒駕「撞碎推車」送辦！　發聲還原過程：差點當場心臟麻痺

3小時前0

鄧超跨年表演失常「一下台就發文道歉」　孫儷大動作放閃力挺！

3小時前31

李千娜「3角高衩」火辣洩腿根！　許願2026甜蜜辦婚禮

讀者迴響

熱門新聞

  1. 「我毀掉AOA，也毀了我自己！」　珉娥元旦驚爆輕生失去意識
    11小時前3622
  2. 張惠妹當總導演　玖壹壹春風爆台東跨年內幕
    14小時前328
  3. 元旦震撼彈！台八女神「半夜宣布結婚了」
    11小時前3414
  4. 台北跨年「韓啦啦隊自我介紹遭打斷」
    11小時前3436
  5. 女星跨年直播被求婚！演員男友「台上拿戒指突下跪」
    10小時前161
  6. 蔡依林9億演唱會能成功「全靠1關鍵」！
    11小時前2812
  7. 謝京穎孕後「夢到一堆蛇」雙胞胎性別揭曉！夫妻全猜錯
    9小時前64
  8. 凱渥名模政大畢業了！
    12/31 16:00142
  9. 王仁甫19歲女兒「手搖飲店打工」全被拍
    6小時前2410
  10. 前AOA珉娥元旦輕生獲救　公司發聲了
    9小時前22
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合