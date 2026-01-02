蔡依林鬆口台灣加場：今年沒機會！　被讚「華語天花板」霸氣吐金句

▲蔡依林神彩奕奕現身慶功記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

蔡依林大巨蛋3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，在元旦華麗落幕，慶功記者會上，她笑說下台第一件事就是立刻預約SPA療程，形容首場演出很像「見公婆的感覺」，興奮感大於緊張感，心情其實很輕鬆，甚至有一種還可以再多唱幾場的感覺，她首日演出結束後因為太嗨反而睡不著，第二天晚上演出前15分鐘，還突然「當機」馬上關燈睡覺，她也忍不住許願：「真的很希望可以五點就開始唱，或是下午兩點開始，這個時間真的太好了，還可以跟周公約會。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蔡依林坦言今年台灣加場無望。（圖／記者周宸亘攝）



對於台灣是否有機會加場？她坦言今年沒有機會，「還是要看場地條件，能夠塞得下那麼大的東西。」同時也需要場地方有足夠的時間配合，才能完整呈現這次的規格，透露下一站將從深圳起跑，有粉絲擔心巨型道具是否會因場地限制而縮減？蔡依林則說會盡量維持核心理念，盡力為大家爭取。

蔡依林透露各式巨型道具開演前3天才到，第一次看到它們進入大巨蛋，她也忍不住讚嘆：「哇！要怎麼使用它。」此次在長達30公尺的巨蟒上霸氣唱跳，震撼大批粉絲，更佩服她的核心力量，蔡依林笑說自己在巨蟒上非常興奮，「走得越快我越開心，像在玩海盜船一樣。」

至於被讚「華語演唱會天花板」，蔡依林也笑說：「我很替我的創意團隊跟執行團隊感到驕傲，因為大巨蛋更有空間發揮以前無法做的東西，可以感受到每個細節跟設計，讓我覺得很盡興，是不是天花板我不知道，但我們真的很難執行。」

被問到這套演出讓人難以超越、甚至望塵莫及？蔡依林燦笑說：「It’s my pleasure!我很榮幸給別人一點壓力。」她也說：「我覺得能夠讓表演有不一樣的刺激，是我自己一直所追求的，表演對我而言是很神聖的東西，希望每次踏上舞台，都可以感受到自己被激活的感覺。」

