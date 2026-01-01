蔡依林元旦放送「2超狂彩蛋」！　性感黑絲「辣洩腿根」美瘋了

▲ 蔡依林翅膀化身為「魔女莉莉絲」。（圖／凌時差提供）



記者翁子涵／台北報導

蔡依林今（1日）元旦舉辦最後一場《PLEASURE》大巨蛋演唱會，昨晚蔡依林帶領粉絲提前倒數時，不小心口誤把2025年講成2024年，引來粉絲熱議，她今唱完《玫瑰少年》後，羞愧笑說：「昨天超好笑，不小心把2025講成2024，可能不是只有我秀逗，我朋友昨天開場看到那頭牛，也說好大一隻大象啊。」一番話逗笑全場，她苦惱表示：「我昨天喊完倒數，就想說自己剛在講什麼，你們會有這樣狀況嗎？腦筋有點秀逗的時候。」台下也以熱烈尖叫回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 蔡依林今晚換上新一套valentino訂製服。（圖／讀者提供）



▲▼ 蔡依林和舞者在「煉獄劍林」中穿梭。（圖／凌時差提供）



蔡依林今晚在情歌橋段，特別換上全新一套哥德風的Valentino訂製服，更是這3天來首度演唱出道名曲《我知道你很難過》，為元旦的粉絲獻上雙重驚喜，掀起全場大合唱，唱到《Layers》前，蔡依林透露下午舉辦粉絲會時，被問到加場一事，她幽默笑說：「其實我也很希望可以跟大家見面，如果有一天你們散步到大巨蛋，發現這裡沒有活動，你馬上打給我，我馬上來表演。」一番話逗笑粉絲，接著坦言：「因為大巨蛋太難約了，有消息我馬上跟大家講。」

▲▼ 蔡依林大展國際級演出。（圖／凌時差提供）



而第二章節開場時，蔡依林頂著巨型暗黑翅膀化身為「魔女莉莉絲」，站上3層樓高、10公尺長「禁忌之劍」漂浮於觀眾席上震撼登場，在演唱完〈惡之必要〉後，樂園使者駕著黑馬現身舞台迎接JOLIN，隨後展開一連串招牌舞曲〈特務 J〉、〈大藝術家〉、〈你也有今天〉及〈HOT WINTER〉，瞬間點燃全場氣氛，再度掀起高潮。

該橋段以「劍」作為核心象徵，舞者們在「煉獄劍林」中穿梭，更大膽攀爬於高聳利劍之上，恣意倒吊、搖擺翻轉，挑戰人體極限的高難度演出，讓整段舞台張力爆發，光利劍就重達30多公斤，堪稱是舞台上的「重量級道具」，在舞台移動搬運時，成了特技舞者的體能大考驗，讓JOLIN在彩排時也忍不住笑說：「真的勾起我之前巡演時練鋼管舞的熱血日子！」

