2026震撼彈！《繼承者們》男星宣布結婚　同步引退：結束15年星路

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員趙潤宇（조윤우）在新年第一天拋出震撼彈，於1日透過Instagram親自宣布結婚，同時也決定告別演藝圈，正式結束15年的演員生涯。他表示，經過長時間深思熟慮後，遇見了想要攜手一輩子的珍貴緣分，因此希望為兩人描繪屬於自己的平凡日常，選擇放下演員工作，展開人生新篇章。

▲趙潤宇出道15年。（圖／翻攝自Instagram／w2798ccc）



趙潤宇在貼文中坦言，自己21歲出道後，15年間一直只朝著「演員」這條路奔跑，這段歲月對他而言非常珍貴，也正因如此，才花了很長的時間反覆思考，直到現在才鼓起勇氣向外界說明。他也透露，接下來的人生想要第一次為自己而活，和那位「想守護一輩子的人」一起把未來過得有趣、踏實而幸福。

此外，趙潤宇也罕見公開與另一半的甜蜜合照，並提到對方不僅是交往超過4年的戀人，更是自己最親密的朋友，希望大家能溫暖地守護兩人即將展開的新生活。貼文最後，他也向粉絲送上新年祝福，盼望大家在2026年都能健康、幸福。

▲趙潤宇分享和女友的合照。（圖／翻攝自Instagram／w2798ccc）



趙潤宇於2011年10月透過戲劇《花美男拉麵店》正式踏入演藝圈，之後陸續出演《繼承者們》、《花郎》等作品打開知名度，2018年6月以現役身分入伍並完成兵役。如今他突然宣布結婚與引退，讓不少粉絲又驚又不捨，也為這位陪伴觀眾多年的演員送上祝福。

【趙潤宇IG全文】

大家好，我是趙潤宇。

首先祝福大家新年快樂，也希望你們能度過幸福的一年。

迎接新的一年，我有一些話想跟大家說，所以寫下這篇文章。

經過長時間的苦惱與思考，我遇見了一段想要共度一生的珍貴緣分。

為了描繪屬於我們兩人的樸實日常，我決定結束15年的演員生活。

我在21歲出道，15年來一直只看著「演員」這條路奔跑，

這段時間真的非常珍貴，因此我經過長時間慎重的思考後，

直到現在才把這件事說出口。

接下來，我剩下的人生想要第一次

和一個我想守護一輩子的人一起，

有趣地描繪未來的生活。

請大家也能溫暖地守護我與這位

和我相伴超過4年的珍貴戀人、也是我最好的朋友，

一起生活的日常。

祝福大家在2026年新的一年裡，健康與幸福滿滿。

謝謝大家。

趙潤宇 敬上