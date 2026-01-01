鄧超跨年表演失常「一下台就發文道歉」　孫儷大動作放閃力挺！

記者黃庠棻／台北報導

中國大陸女星孫儷憑藉《後宮甄嬛傳》穩坐古裝劇一姐寶座，一直以來都是收視保證，演技也受到肯定。她私下與男星鄧超結婚15年，育有一雙兒女，時常會在社群網站上分享日常生活，每次發文都會引起熱議。昨（31）晚鄧超在跨年晚會上表演失常，孫儷隔空放閃給予鼓勵也衝上微博熱搜。

▲孫儷、鄧超。（圖／翻攝自微博／鄧超、turbosun）

鄧超在31日受邀到海南省五源河體育場的跨年演唱會上表演，他一連演唱了《超級英雄》等3首歌曲，不僅開麥、原聲演唱，更是邊唱邊跳，卯足了全力，但他事後懊惱地在微博發文「剛剛沒有發揮到最好，還得再練練，我的演唱會又得推遲了，對不起」，對於自己的表現感到不是很滿意。

對此，鄧超在社群網站上跟歌迷道歉，懊惱地說對不起，也讓人在江蘇的孫儷相當心疼，馬上用本帳號回應老公「好好吃飯，均衡飲食，保護膝蓋，演唱會指日可待」，雖然沒有太過煽情的文字，但一字一句都是對丈夫滿滿愛的鼓勵。

孫儷與鄧超夫妻倆雖然分隔兩地跨過2026年，但網路上的甜蜜互動仍讓許多網友相當感動，關鍵字衝上微博熱搜的同時，粉絲也紛紛留言「哥哥你知道你表演的時候，收視率破紀錄了嗎！做你粉絲好驕傲呀」、「真夫妻就是甜」、「隔著螢幕都被小倆口閃到」，引起熱議。





