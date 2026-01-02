范冰冰Threads連發8張「臉貼金馬」！轉頭微博畫風突變　只剩自拍照：交了作業

記者蕭采薇／綜合報導

中國女星范冰冰憑藉電影《地母》奪下第62屆金馬獎影后，並於跨年夜於馬來西亞親手從導演張吉安手中接過獎座。踏入2026年元旦，心情激動的她分別在不同社群平台發文慶祝，不過相較范冰冰在Threads上連發8張與獎座的合照，與微博上的貼文獎盃卻徹底「被消失」。

▲范冰冰在跨年前夕終於拿到金馬獎座，開心在Threads連發8張與獎盃的合照。（圖／翻攝自范冰冰Threads）

在台灣與國際通用的Threads上，范冰冰開心地貼出自己與金燦燦的金馬獎座臉貼臉的親密合照，眼神中流露滿滿的感動與自信。她寫下：「2025，我交的作業！2026，踏馬而來！（愛心x3）熱愛可抵萬難，親愛的我們，一起加油！」其中的「踏馬」二字，雙關了新的一年是馬年，更呼應了手中的「金馬獎」，象徵榮耀回歸。

然而，同樣的慶祝文章到了中國微博，畫風卻截然不同。范冰冰在微博發出的照片中，完全不見金馬獎座的蹤影，只剩下一張她漂亮的獨照自拍。不僅照片被「淨化」，連文案也出現微妙更動，變成了：「2025，我交了自己滿意的作業！2026踏馬而來！熱愛可抵萬難，親愛的我們，一起加油。」

▲范冰冰興奮與影后獎盃合照，表情俏皮。（圖／翻攝自范冰冰Threads）

多了「自己滿意的」這幾個字，似乎在隱晦表達即便不被中國主流認可，她仍對自己的表現問心無愧；而消失的獎座，則是被迫適應「陸網封殺金馬」潛規則的無奈之舉。范冰冰此舉雖被網友戲稱「求生欲極強」，背後卻是中國娛樂圈的現實縮影。

自2018年稅務風波後，范冰冰被列為「劣跡藝人」，至今仍難以在中國影視作品中正式露臉。 更尷尬的是，同年金馬獎因傅榆導演的得獎感言引發政治風波，導致中國官方下令抵制金馬獎，自此「金馬獎」在中國網路上成為敏感詞。

▲范冰冰同一篇發文，到微博只剩她的自拍照。（圖／翻攝自范冰冰微博）

2025年范冰冰奪下影后當晚，中國社群平台雖然無法完全壓住消息，但相關熱搜不是被降流，就是刻意隱去「金馬」二字，僅含糊稱「范冰冰獲獎」。如今范冰冰終於拿到實體獎座，在外能大方擁抱榮耀，在陸網卻只能發自拍慶祝「交作業」。

這種「差別待遇」也讓不少粉絲感嘆：「這就是范爺的生存智慧」、「能拿到獎才是真的，發不發圖無所謂了」。而她的獲獎座《地母》，除了戲院外，也將在「中山73」一刀未剪上映。