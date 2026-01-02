劉寶傑被傳三月回歸　電視台回應了

記者葉文正／台北報導

62歲媒體人劉寶傑主持政論節目《關鍵時刻》長達18年，犀利的主持風格深植人心，但去年1月（2025年1月）無預警閃辭節目，震驚媒體圈，。不過，告別螢光幕1年，今傳出他將在三月回歸，重返老東家財經台，為2026縣市長選舉重開政論節目。對此，電視台也回應：「相關問題，現階段暫不回應，還請見諒。」

▲劉寶傑。（圖／記者徐文彬攝）

劉寶傑出身平面媒體記者，主持《關鍵時刻》長達18年，但他主持節目犀利風格不減，擁有不少粉絲，過去年薪據傳更高達1500萬元以上，根據《聯合報》報導當時外傳他走人原因，包括拿高薪，但節目打不過三立李正皓的同時段節目《新台派上線》被老闆碎念，節目走向也多次遭到高層干涉，趁合約到期，於是順勢走人。

▲劉寶傑被傳回歸引起關注。（圖／翻攝臉書）

不過他因為敢說敢批，曾在2024年5月，被中共中央台灣工作辦公室（中共中央、國務院台辦）宣佈將對五位台灣「名嘴」：黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川等五人及其家屬實施懲戒，原因為長期編造及散播對中國大陸不實的言論。

而他離開《關鍵時刻》後，去年11月，劉寶傑也曾投書上報，以標題為「兩岸不能被定調是內政問題」批評馬英九以及其「為首的政治人物不斷強調憲法就是一中，就是一國兩區，有種就修憲，這根本是把台灣人的痛苦當成要害」之言論，抒發自己看法，如今傳出他可能是因為年底選舉再度出馬主持，也將在財經台做節目，讓外界引起不小關注。

對此，該電視財經台也表示，「相關問題，現階段暫不回應，還請見諒。」劉寶傑則至截稿前未回應。