孫燕姿2026年新巡演確定了！　3月起跑… 睽違12年重返香港

記者蔡琛儀／台北報導

天后孫燕姿日前宣布2026上半年將前進香港、蘇州、吉隆坡、台北開唱，首場時間終於確認，將於3月13、15日在香港全新地標「啟德主場館」起跑，攜手歌迷揭開新一年動人的篇章，以音樂迎向嶄新的希望，這也是她睽違12年重返香港演出。

▲ 孫燕姿3月13、15日首登香港啟德主場館開唱。（圖／Make Music提供）

孫燕姿自出道以來，用溫柔卻堅定的歌聲，陪伴著無數人，這次巡演帶領歌迷沉浸於橫跨時代的青春記憶，自2025年4月於新加坡室內體育館揭開序幕，6月征服北京鳥巢、8月登上高雄巨蛋等地，18場演出，累計吸引超過50萬人次到場朝聖，震撼的舞台視覺設計、細膩而真誠的現場演繹，以一首又一首的金曲牽動歌迷的感動，一張又一張的門票掀動每一個城市。

而她上一次於香港舉辦個唱，已是2014年的「克卜勒」世界巡迴演唱會，當時在紅磡香港體育館創下3場門票19分鐘全數完售的驚人成績。這次香港場演唱會由寬魚國際主辦，特別選定2024年落成啟用的香港全新地標「啟德主場館」，該場館是目前香港最新最大的表演場地，其時代指標性，正如孫燕姿在華語樂壇無可撼動的地位。

▲ 孫燕姿已12年沒有在香港開唱。（圖／Make Music提供）

寬魚以打造文化深度與時代意義的音樂現場著稱，秉持製作「值得被時間記住的演唱會，創造美好價值」的核心理念，攜手孫燕姿團隊打造華語樂壇難以複製的音樂盛會。演唱會門票由建行（亞洲）信用卡獨家優先購票2月4至6日，Trip.com Group官方套票率先發售2月9日起，2月11日上午11點全面公開發售。