梧桐妹新年合體繼母林若亞！淡出N年近況全被拍　賈靜雯掩面吐心聲

記者潘慧中／綜合報導

名模林若亞2016年與孫志浩結婚後，便淡出演藝圈，並且移居上海多年，夫妻倆一直以來都十分低調，鮮少在鏡頭前同框。近日格外引起討論的是，梧桐妹1日難得分享與爸爸、繼母的合照，也因此曝光了48歲林若亞最近的樣貌。

▲梧桐妹新年合體爸爸和繼母林若亞。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



照片中，可以看到梧桐妹身穿一件深藍色短洋裝，外搭俐落的黑色短皮衣，下半身則是黑色透膚絲襪配上厚底綁帶長靴，成功平衡了少女的甜美與個性潮流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼梧桐妹與父親、繼母的感情融洽。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



林若亞則是維持一貫的名模氣場，選擇全黑皮革套裝展現帥氣，搭配深色絲襪，完美襯托出修長且穠纖合度的美腿線條，渾身散發出迷人的成熟魅力。

雖然梧桐妹疑似是和父親、繼母一起度過新年，賈靜雯仍保持幽默心態迎接新年，並搞笑地戴上很有設計感的黑帽說：「心花怒放的一年，祝大家平安快樂，祝大家心想事成，祝大家三三八八，祝大家身心健康。」

▲賈靜雯掩面吐新年心聲。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）