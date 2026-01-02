美女主播元旦生了！一看到女兒淚崩「原來妳長這樣啊」 老公也看哭

記者潘慧中／綜合報導

美女主播鄭亦真2026年元旦傳出喜訊，順利產下女兒小桃。她2日在社群平台開心地說，看到孩子第一眼便感動得眼淚直流，「原來平常在我肚子裡開派對的妳，長這個樣子啊！胖嘟嘟的好可愛！」

▲鄭亦真元旦生下女兒。（圖／翻攝自Instagram／iamyichen0626）



鄭亦真回憶在跨年夜當晚，為了等待女兒的到來，她整夜未能入眠，心情充滿緊張、興奮與不捨，「因為我知道，小桃從我肚子裡出來之後，我們的世界都會不一樣。」

▲鄭亦真和老公一看到女兒就哭了。（圖／翻攝自Instagram／iamyichen0626）



生產過程中，當女兒發出宏亮的哭聲時，鄭亦真與丈夫皆激動落淚，「我知道我們會用盡所有的愛來呵護妳一輩子」，謝謝孩子來到自己與老公的生命中，「因為有妳，讓我們的人生又多了一份豐盛的恩典。」

▲▼鄭亦真和老公終於迎來寶貝女兒。（圖／翻攝自Instagram／iamyichen0626）



在身分轉變的關鍵時刻，鄭亦真特別感謝「藝起發光」教會家人的支持。她提到，逸民牧師與維齡師母，以及所有教會家人的跨年禱告守望，在當下給予了她極大的溫暖與平安。她直言，這些支持大大安撫了她身為新手媽媽的緊張與憂慮，讓她能在禱告中得著力量。

迎接2026年的第一天，鄭亦真也許下了身為人母的第一個新年願望，「願妳在神的恩典祝福中，平安喜樂充滿盼望的長大。」隨著女兒誕生，她正式宣布從「漢堡主播少女時代」畢業，未來將以「小桃媽媽」的新身分，一家三口共同開啟全新生活。

鄭亦真IG全文：

#生了 #小桃是元旦寶寶 看到小桃的第一眼，感動的眼淚直流。

⁡

「 原來平常在我肚子裡開派對的妳，長這個樣子啊胖嘟嘟的好可愛 」

⁡

跨年夜一整晚睡不著，等待小桃的到來，各種情緒都很滿，有緊張興奮又有點捨不得，因為我知道，小桃從我肚子裡出來之後，我們的世界都會不一樣。

⁡

這份感動很難用任何文字形容，聽到小桃哇哇哇的宏亮哭聲，看著在旁邊也感動落淚的歐巴，我知道我們會用盡所有的愛來呵護妳一輩子。

⁡

謝謝上帝帶著妳來到我跟歐巴爸爸的生命中，「因為有妳，讓我們的人生又多了一份豐盛的恩典。」

⁡

迎接2026的第一天，也是妳來到我們生命中的第一天，第一天當媽媽的我，新年願望就是「願妳在神的恩典祝福中，平安喜樂充滿盼望的長大」。

⁡

爸爸媽媽都好愛妳，我們親愛的小桃寶貝。

⁡

謝謝逸民牧師與維齡師母，以及所有為我們禱告的大家，也謝謝藝起發光教會家人們的跨年守望，讓我在禱告中得著溫暖平安，大大安撫了緊張憂慮的我。

⁡

告別2025的漢堡主播少女時代，2026開始，請叫我「 #小桃媽媽 」

⁡

#謝謝上帝恩典

⁡

「至於我和我家，我們必事奉耶和華。」 約書亞記24:15