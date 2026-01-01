王仁甫19歲甜美女兒「手搖飲店打工」全被拍！季芹證實：她人生第一次

記者潘慧中／綜合報導

季芹與王仁甫結婚超過10年，育有一對兒女。最近格外引起討論的是，她曝光了19歲女兒樂樂在知名手搖飲店打工的照片，證實這是孩子「人生第一次的打工」。

▲季芹證實這是樂樂人生第一次打工。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



畫面中，可以看到樂樂身穿灰色上衣與黑色圍裙，雙手拿著兩杯手搖飲，露出燦爛甜美的笑容。放假的弟弟耶耶特別現身門市探班，展現姊弟間的好感情。

▲季芹女兒樂樂前陣子剛滿19歲。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



不只樂樂的生活有了改變，季芹透露耶耶也開始前往加拿大讀書，「這一年孩子們進入人生另一段旅程」，並曝光了當時送兒子就學的照片，「捨不得我們家小暖男」，流露出為人母的牽掛與不捨。

▲耶耶去年也開始去加拿大讀書了。（圖／翻攝自Instagram／chin_chin416）



儘管季芹與王仁甫各自忙於拍片與各項自我挑戰，一家人分頭追尋夢想，心裡仍緊緊擁抱彼此，「未來的計劃永遠趕不上變化，我們只能珍惜彼此、把握當下」，與大眾一同開啟嶄新的2026年。

季芹IG全文：

2025滿滿滿的行程

一眨眼就要迎來2026

這一年孩子們進入人生另一段旅程

樂樂開始了人生第一次的打工

耶耶開始去加拿大讀書

芹 開始拍恐怖片、開始騎自行車

仁甫繼續各種自我挑戰

我們各自在自己想走的道路上

但心裡還是緊緊的擁抱著彼此

世界紛紛擾擾

氣候變遷

未來的計劃永遠趕不上變化

我們只能珍惜彼此、把握當下

2026祝福大家都能平安、喜樂

雖然有點老套

但卻是芹仁最真摯的祝福

Happy New Year