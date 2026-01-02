ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《功夫》袁祥仁病逝！妻證實元旦離世　賣周星馳「如來神掌」成就20年迷因

記者蕭采薇／綜合報導

香港影壇傳來令人悲痛的消息！曾在大銀幕上塑造無數經典綠葉角色、香港著名武術指導及演員袁祥仁，驚傳於2026年1月1日因病離世，享壽69歲。袁祥仁的遺孀已證實此噩耗，表示袁祥仁於元旦當日下午在伊利沙伯醫院安詳辭世。

▲袁祥仁在周星馳的《功夫》中，飾演出售如來神掌秘笈的乞丐。（圖／劇照）

▲袁祥仁在周星馳的《功夫》中，飾演出售如來神掌秘笈的乞丐。（圖／劇照）

對許多台灣觀眾來說，袁祥仁最令人印象深刻的角色，莫過於在周星馳電影《功夫》中飾演那位拿著《如來神掌》秘笈、騙走小星爺積蓄的神秘乞丐。他在片中一句：「我看你骨骼驚奇，是萬中無一的練武奇才。」至今仍是網路上瘋傳的經典迷因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，他在《武狀元蘇乞兒》中傳授睡夢羅漢拳的乞丐角色，同樣深植人心。這位「乞丐專業戶」以詼諧幽默的形象，成為影迷心中無可取代的傳奇綠葉。

袁祥仁出身於著名的武術世家，父親是知名武術指導袁小田，哥哥則是享譽國際的「天下第一指」袁和平。作為「袁家班」的核心成員，袁祥仁自幼習武，不僅在幕前演出，更在幕後擔任過多部電影的動作設計與導演。

他生前相當活躍，不僅參與過《黃飛鴻》、《太極張三豐》等經典港片，更曾隨兄長袁和平遠赴好萊塢，參與漫威電影《夜魔俠》、《霹靂嬌娃》等片的武術指導工作，將東方武術美學推向國際。

據親友轉述，袁祥仁的太太已發出訃告，沉重宣布：「祥仁師傅今午因病於伊利沙伯醫院離世。」家屬定於2月1日在世界殯儀館3樓明德堂為他設靈，隔日出殯。這位一生奉獻給武術與電影的傳奇人物驟然離世，讓不少影迷與圈內好友都難過表示：「一路好走」、「感謝大師帶給我們的歡樂與精彩武打」。

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

