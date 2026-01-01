最純粹的愛！《藍調》唐氏演員鄭恩惠牽老公領獎　宋智孝感動拭淚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名畫家鄭恩惠曾出演《我們的藍調時光》，她在劇中飾演韓志旼雙胞胎姊姊，也是韓劇首位唐氏綜合症演員，真誠演技打動觀眾。她5月嫁給丈夫趙英男（조영남），兩人日前同伴出席SBS演藝大賞，獲頒正面善良影響獎，全場站起來為夫妻倆鼓掌，宋智孝更被鄭恩惠的感言感動到落淚，真情告白片段掀起熱議。

▲▼鄭恩惠牽老公領獎，真愛感動全場。（圖／翻攝自SBS YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭恩惠與趙英男婚後出演SBS節目《同床異夢2》，夫妻倆甜蜜的日常生活，受到很多觀眾喜愛，日前更受頒善良影響力獎，兩人同伴現身頒獎典禮，鄭恩惠可愛地先向觀眾打招呼「大家好，我不是鄭恩惠，現在是畫家徐恩惠了」。

鄭恩惠曾在節目《同床異夢2》透露要將名字改為繼父的姓氏徐，頒獎當天傳達好消息，她透露「法院方面許可了」，未來將會以徐恩惠的名字活動，同時感謝父母的養育之恩，「謝謝爸媽把我養得這麼好」。

▲宋智孝感動拭淚。（圖／翻攝自SBS YouTube）



充滿真情又溫馨的感言，令台下的宋智孝忍不住掉下眼淚，全程被拍下來。而鄭恩惠也在台上約定，「我們夫妻倆以後會好好地相愛，活到一百歲，好好地生活下去」，緊接著，老公趙英男也表示「我們會幸福地生活，謝謝」。兩人對彼此的情意感動觀眾，粉絲跟著留言表示「心都跟著變暖了，恭喜」、「世界上最純粹的愛」。