威爾史密斯遭控性威脅男團員！偷進房留HIV藥物　他檢舉卻反被開除

威爾史密斯（Will Smith）2022年在奧斯卡驚天一巴掌，因此沉寂一段時日，近日遭一名巡演的小提琴手指控性騷擾、不當解僱以及報復行為，患上創傷後壓力症候群（PTSD），因此控告威爾史密斯及相關單位，要求由陪審團裁定賠償金額。

小提琴家布萊恩·金·約瑟夫去年12月30日向法院控告威爾史密斯，他稱威爾史密斯刻意對自己進行培訓，以進一步對其進行性剝削，隨著兩人關係逐漸拉近，威爾史密斯曾對他曖昧表示：「你和我之間有一種特別的聯繫，這是我與其他人之間所沒有的。」

約瑟夫2025年3月加入了威爾史密斯巡演，當時在拉斯維加斯入住飯店，他的行李和房間鑰匙卻突然無故失蹤，樹小時後由管理層找回，而管理層是唯一能進入到他房間的人。他回房後發現房間被熟人強行闖入，且有一張手寫紙條，上面寫著「布萊恩，我會回來……只有我們。」並畫了一顆心，簽名為「Stone F」，旁邊還有濕巾、啤酒瓶、紅色背包、標有另一個人名字的HIV藥物、一隻耳環等等。

約瑟夫將此事告知飯店人員以及工作團隊，巡演的管理職人員卻出言羞辱，最後還將他解僱，導致約瑟夫遭受嚴重的情緒困擾、經濟損失、聲譽損害，還因解僱出現創傷後壓力症候群（PTSD）及其他心理疾病。一位娛樂圈內部人士透露，威爾史密斯非常憤怒，並表示這完全是無稽之談。

