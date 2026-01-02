韓國民影帝陷昏迷4天！大兒子緊急返韓　73歲元旦生日在加護病房過

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
韓國民影帝安聖基陷昏迷4天！大兒子緊急返韓　73歲元旦生日在加護病房過

記者張筱涵／綜合報導

南韓國民影帝安聖基近日驚傳病況急轉直下，去年12月30日因突發意外在家中用餐時遭食物噎住，當場失去意識並陷入心跳停止狀態，緊急接受心肺復甦術（CPR）後送往首爾某醫院急診搶救。雖然一度恢復心跳、度過最危急關頭，但截至目前已住進加護病房治療，仍未恢復意識，連續4天呈現昏迷狀態，令人擔憂。

外送稿用 ▲▼安聖基。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

▲安聖基還在昏迷中。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

根據韓媒報導指出，安聖基於心跳停止狀態下接受治療後，所幸心臟重新跳動，不過意識始終未能回復，目前仍在加護病房接受密切觀察與治療，而1日恰巧是他生日，卻只能在病房中度過，讓外界更添不捨。

對此，安聖基所屬經紀公司Artist Company於上月31日發聲明表示，安聖基因「突發健康惡化」被緊急送醫，並在醫療團隊處置下接受治療中，盼外界以演員與家屬的安定為優先考量，若後續有進一步情況將透過官方管道說明。

突如其來的消息也讓家屬緊急動員。據悉，原本人在美國的大兒子得知消息後已緊急返韓，預計今（2日）抵達韓國，目前由妻子與二兒子安菲利普等家人在醫院守候，陪伴他度過關鍵時刻。

事實上，安聖基近年一直與病魔對抗，2019年被診斷罹患血癌，接受積極治療後曾在隔年獲判定痊癒，但後續追蹤過程中癌症復發，直到近期仍在治療中。如今再傳出意外送醫且意識未清，讓粉絲與影迷紛紛祈禱他早日脫離險境、平安醒來。

安聖基

