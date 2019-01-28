安苡愛臉變了！　網抓包「下巴整失敗」傻眼：瞬間老了十幾歲

記者李玟儀／綜合報導

「國光女神」安苡愛身材前凸後翹、個性開朗，先前曾因為是吳宗憲的「狗友」，因而鬧出烏龍緋聞。日前她照常上憲哥節目，卻被發現「下巴」很奇怪，節目官方YouTube的影片留言處，有網友直言：「實在是整失敗的下巴。」但她澄清是因為吃感冒藥的關係。

▲▼安苡愛下巴腫得不自然，網友懷疑整容。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

安苡愛日前在《小明星大跟班》中亮相，但眼尖的觀眾卻發覺，她的下巴異常腫，講話時幾乎完全不會動，不管是從正面、側面，還是由上往下拍，都可以發現她整個下顎不太自然，看起來特別的僵硬。

▲▼粉絲質疑安苡愛整下巴，她回應是吃感冒藥的關係。（圖／翻攝自安苡愛臉書）

網友也注意到這點，有網友就說：「如果是上《康熙來了》，小S肯定會調侃安苡愛的下巴，實在是整失敗的下巴，瞬間老了十幾歲，本來長得不錯，越整越糟，醫美真的害死人！」也有人說：「每次笑都好像下巴要掉下來，我都替她緊張。」

▲安苡愛已經恢復健康。（圖／翻攝自安苡愛臉書）

針對網友的疑問，安苡愛在臉書表示是因為吃感冒藥的關係，臉才會腫得跟麵龜一樣，「自己看了都覺得好好笑，我媽認不出那是誰。」同時也回覆有疑慮的粉絲：「整型還整成這樣，那我會哭～。」澄清自己沒有修修臉，純粹吃藥引起。