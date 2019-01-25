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白家綺懷孕「朋友狂倒酒」沒拒絕！　真相曝光…吳東諺嚇哭了

記者潘慧中／綜合報導

白家綺和小5歲的吳東諺祕戀2年半，2018年10月閃電宣布結婚，如今懷孕已滿6個月，婚後越愛越大方的她，23日上傳「我和老公的第一次」影片，對方看來有些緊張卻全程緊牽她的手不放，似乎是為了安撫她的情緒，「夫妻倆第一次都特別生澀…。」讓不少網友羨慕直呼：「這次真的嫁對人了！」

▲▼白家綺懷孕「朋友倒酒」沒拒絕真相（圖／翻攝自Facebook／白家綺）

▲▼白家綺和吳東諺全程牽手拍片。（圖／翻攝自Facebook／白家綺）

▲▼白家綺懷孕「朋友倒酒」沒拒絕真相（圖／翻攝自Facebook／白家綺）

有關於「第一次」的真相，白家綺揭開謎底就是夫妻倆一起參加媽媽教室，把握搭車空間，她和老公親自回答驗孕的甜蜜過程。吳東諺透露，當天結束宜蘭的拍攝行程後，趕回家的路途中接到白家綺的電話，聽到對方說身體不太舒服、疑似懷孕等消息後，順道買了驗孕棒。

▲▼白家綺懷孕「朋友倒酒」沒拒絕真相（圖／翻攝自Facebook／白家綺）

▲白家綺和吳東諺甜蜜還原驗孕過程。（圖／翻攝自Facebook／白家綺）

夫妻倆匯合後便和友人用餐，席間，朋友熱情地幫白家綺倒酒，老婆也沒拒絕，讓一直想知道答案的吳東諺心想：「那應該真的沒驗。」事後才知道，老婆當時只有用嘴唇碰酒杯，酒其實一口都沒下肚，就是想保護好當時才2個月的身孕。

▲▼白家綺懷孕「朋友倒酒」沒拒絕真相（圖／翻攝自Facebook／白家綺）

▲白家綺肚子越來越大了。（圖／翻攝自Facebook／白家綺）

直到慶生當天，白家綺才把驗孕棒裝進眼鏡盒當作驚喜：「有人就哭哭了！」讓一直以為老婆沒驗孕的吳東諺嚇傻：「送我眼鏡幹嘛？我又沒有需要眼鏡。」被問到為何要陪妻子上媽媽教室，他透露這其實是件很幸福的事，而且為了以後不成為豬隊友，他決定好好吸收相關知識。

▲白家綺婚後越愛越大方。（圖／翻攝自Facebook／白家綺）

白家綺臉書全文：

我和老公的第一次
吳東諺 Josh Wu
別想歪⋯⋯是「媽媽教室」啦！
一定要紀錄一下的呀
超爆笑的對話～
超甜蜜的互動～
超質感的媽媽教室～

吳東諺臉書全文：

夫妻倆第一次都特別生澀⋯⋯⋯
新手爸爸的第一堂媽媽教室
白家綺

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