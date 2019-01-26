茵茵尾牙「掉半球飆舞」被無視！　衝下台…員工「第一反應」釣出老司機：真男人

記者潘慧中／綜合報導

茵茵擁有34D、24腰的窈窕曲線，始終不避諱展現身材，擅於跳舞的她近日受邀在企業尾牙表演，有趣的是，正當她在台上熱唱飆舞時，台下男員工卻狂滑手機，讓她忍不住衝下台互動，讓對方羞紅了臉。

▲茵茵受邀參加尾牙表演。（圖／翻攝自Facebook／茵茵 Lia）



茵茵25日現身企業尾牙表演，只見她放下及腰長捲髮，流露嫵媚女人味，身穿馬甲式正紅上衣，胸前深V剪裁露出心型半球，短版設計展現水蛇腰，還能隱約看到馬甲線，穿上激似小褲褲的貼身熱褲，一轉身掉出半顆屁股蛋，穠纖合度的美腿一覽無遺。

▲▼茵茵在台上熱舞，右下角男員工卻一直盯著手機。（圖／翻攝自Facebook／茵茵 Lia）



火辣打扮理應會看得目不轉睛，但有一名男員工似乎不太賞臉，背對鏡頭的他一直低頭看手機，讓一邊唱《好膽你就來》一邊辣跳的茵茵忍不住走下台瞧個究竟，對方瞬間笑開了眼，她事後也在臉書笑說：「是說這位帥哥我在表演你是在跟誰聊Line，一起聊？」

▲▼茵茵突然衝下台，讓男員工笑開了眼。（圖／翻攝自Facebook／茵茵 Lia）



茵茵臉書全文：

這麼近的觀眾怎麼可以不互動

每次都要按壓內心想衝出去跟大家互動的慾望

#是說這位帥哥我在表演你是在跟誰聊Line

#一起聊？

#尾牙

#唱跳

#好膽你就來